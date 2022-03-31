01 Nisan 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 01 Nisan 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 01 Nisan günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 01 Nisan Perşembe için günlük burç yorumları...



01 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 01 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sizin burcunuzda Yeniay gerçekleşecek. Yeni kararlar alabilir, hatta hayatınızı sıfırlayabilirsiniz. Hedeflerinize doğru harekete geçmek konusunda motivasyonunuz yüksek. Daha fazla risk alabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 01 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün gerçekleşecek olan Yeniay’dan bilinç dışı etkiler alabilirsiniz. Biraz huzursuz ya da içe dönük olabilirsiniz. Ancak hayatınızı dönüştürebileceğiniz bir dönemdesiniz, bu enerjiyi yeni farkındalıklar ve başlangıçlar için kullanın.

İKİZLER BURCU - 01 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün Yeni ay gerçekleşiyor. Hayatınıza yeni insanlar girebilir, yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Sosyal ortamlarda dikkat çekebilirsiniz. Karar almaya, başlangıç yapmaya, cesaretle adım atmaya en hazır olduğunuz dönemdesiniz.

YENGEÇ BURCU - 01 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün gerçekleşecek olan Yeniay’da kariyerinizle ilgili kararlar alabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Özellikle kararsız olduğunuz konularda netleşip ilerleyebilirsiniz. Hayat sizden cesur olmanızı istiyor.

ASLAN BURCU - 01 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün gerçekleşecek olan Yeniay yurt dışı süreçlerini, seyahat ya da eğitim konularını gündeminize taşıyabilir. Kendi şansınızı yaratabilir, cesur başlangıçlar yapabilirsiniz. Gelecekle ilgili hayallerinize odaklanabilir, yeni kararlar alabilirsiniz.

BAŞAK BURCU -01 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünkü Yeniay hayatınıza adeta değişim enerjisi getiriyor. Olumsuz deneyimlerin aslında yeni bir başlangıç yapmanız için size fırsat verdiğini fark edebilirsiniz. Parasal alanda yeni girişimlerde bulunmak için de uygun bir süreçtesiniz.

TERAZİ BURCU - 01 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünkü Yeniay’la birlikte hayatınıza hızlıca yeni bir aşk girebilir. İlişkiniz varsa geleceğe dönük bazı kararlar alabilir, adımlar atabilirsiniz. Evlilik kararı gibi gelişmeler söz konusu olabilir.

AKREP BURCU - 01 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün gerçekleşecek olan Yeniay’la birlikte daha sağlıklı bir yaşam tarzına geçme konusunda kararlar alabilirsiniz. Günlük hayatınızda düzenlemeler yapabilirsiniz. Yaşam ya da çalışma alanınızda da değişiklikler söz konusu olabilir.

YAY BURCU - 01 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünkü Yeniay aşk evinizde gerçekleşecek. Yeni başlangıçlar olabilir, hayatınıza hızlıca bir aşk girebilir. İlk adımı atma konusunda cesur hissedebilirsiniz. Ya da karşı taraftan beklemediğiniz bir adım gelebilir ve sizi mutlu edebilir.

OĞLAK BURCU - 01 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün gerçekleşecek olan Yeniay’la birlikte aile ya da ev konularında yeni kararlar alıp başlangıçlar yapabilirsiniz. Ev alım-satım ya da taşınma gibi konularda hızlı gelişmeler söz konusu olabilir.

KOVA BURCU - 01 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün gerçekleşecek olan Yeniay yakın çevre ilişkilerinizde etkili olacak. Bazı kararlar alabilirsiniz. Aynı zamanda gündeminizdeki eğitim ya da seyahat konularında fırsatlarla karşılaşabilir, başlangıç adımları atabilirsiniz.

BALIK BURCU -01 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünkü Yeniay sürecinde odağınızı maddi alana çevirebilirsiniz. Hayallerinizi gerçekleştirme yönünde parasal durumunuzu yeniden değerlendirebilirsiniz. Yeni bir bütçe planı yapmak için ideal bir süreç olacak.

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