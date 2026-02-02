02.02.2026 Aslan Burcu Dolunayı: Ben kimim ve ne kadar değerliyim?
1 Şubat’ta zirveye ulaşan ve etkisini 2 Şubat’ta tüm hücrelerimizde hissettiğimiz bu Aslan Dolunayı, tam bir "sahneye çıkış" enerjisi taşıyor. Gökyüzü adeta elimize bir mikrofon tutuşturuyor ve "Anlat bakalım, gerçekten kimsin?" diye soruyor...
Gökyüzünde muazzam bir parıltı var bugün. Geceyi aydınlatan sadece ayın ışığı değil; sanki evren hepimize tek tek birer spot ışığı tutuyor. Aslan burcundaki bu dolunay, o meşhur soruyu fısıldıyor kulağımıza: "Sahne senin, peki sen hangi roldesin?"
MASKELERi KULİSTE BIRAKMA VAKTİ
Hayat koşturmacasında, bazen iyi bir evlat, bazen çalışkan bir personel, bazen de "her şeye yetişen" o süper kahraman maskesini takıyoruz. Ama 2 Şubat sabahına uyandığımızda, Aslan dolunayı bizi aynanın karşısına davet ediyor. Filtresiz, maskesiz, sadece kendimiz olarak.
Bu dolunay diyor ki: “Başkaları seni alkışlasın diye değil, sen kendini alkışlamak için ne yapıyorsun?” Eğer kendinizi birilerinin beklentileri arasında kaybolmuş hissediyorsanız, bu dolunayın ateşi o ipleri yakmak için burada.
"BEN DEĞERLİYİM" DEMEK KİBİR Mİ?
Bizim toplumumuzda "Ben değerliyim" demek bazen bencillik gibi algılanır. Ama Aslan burcu bize şunu hatırlatır: Kendi bardağını doldurmayan, kimseye su veremez. * Sen ne kadar değerliysen, sunduğun sevgi o kadar kaliteli olur.
Sen ne kadar "kendin" olursan, etrafındakilere o kadar ilham verirsin. Bugün bir durup düşünün: Sizi siz yapan o eşsiz renginiz ne? Hangi yeteneğinizi "insanlar ne der" diyerek tozlu raflara kaldırdınız? Bugün o yeteneği tozlarından arındırma günü.
KALBİN SESİNİ DUYMAK
Aslan burcu astrolojide kalbi temsil eder. Bu dolunayda zihninizin karmaşasını değil, kalbinizin çarpıntısını dinleyin. Sizi heyecanlandıran, "İyi ki yaşıyorum!" dedirten o tutku her neyse, ona yer açın. Belki yarım kalmış bir resim, belki hiç söylenmemiş bir şarkı, belki de sadece "hayır" diyebilme cesareti...