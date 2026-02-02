02.02.2026 Aslan Burcu Dolunayı: Ben kimim ve ne kadar değerliyim?

Gökyüzünde muazzam bir parıltı var bugün. Geceyi aydınlatan sadece ayın ışığı değil; sanki evren hepimize tek tek birer spot ışığı tutuyor. Aslan burcundaki bu dolunay, o meşhur soruyu fısıldıyor kulağımıza: "Sahne senin, peki sen hangi roldesin?"

Haftalık burç yorumları (2-8 Şubat 2026): Bu hafta burçları neler bekliyor?

MASKELERi KULİSTE BIRAKMA VAKTİ

Hayat koşturmacasında, bazen iyi bir evlat, bazen çalışkan bir personel, bazen de "her şeye yetişen" o süper kahraman maskesini takıyoruz. Ama 2 Şubat sabahına uyandığımızda, Aslan dolunayı bizi aynanın karşısına davet ediyor. Filtresiz, maskesiz, sadece kendimiz olarak.

Bu dolunay diyor ki: “Başkaları seni alkışlasın diye değil, sen kendini alkışlamak için ne yapıyorsun?” Eğer kendinizi birilerinin beklentileri arasında kaybolmuş hissediyorsanız, bu dolunayın ateşi o ipleri yakmak için burada.

"BEN DEĞERLİYİM" DEMEK KİBİR Mİ?

Bizim toplumumuzda "Ben değerliyim" demek bazen bencillik gibi algılanır. Ama Aslan burcu bize şunu hatırlatır: Kendi bardağını doldurmayan, kimseye su veremez. * Sen ne kadar değerliysen, sunduğun sevgi o kadar kaliteli olur.

Sen ne kadar "kendin" olursan, etrafındakilere o kadar ilham verirsin. Bugün bir durup düşünün: Sizi siz yapan o eşsiz renginiz ne? Hangi yeteneğinizi "insanlar ne der" diyerek tozlu raflara kaldırdınız? Bugün o yeteneği tozlarından arındırma günü.

KALBİN SESİNİ DUYMAK

Aslan burcu astrolojide kalbi temsil eder. Bu dolunayda zihninizin karmaşasını değil, kalbinizin çarpıntısını dinleyin. Sizi heyecanlandıran, "İyi ki yaşıyorum!" dedirten o tutku her neyse, ona yer açın. Belki yarım kalmış bir resim, belki hiç söylenmemiş bir şarkı, belki de sadece "hayır" diyebilme cesareti...