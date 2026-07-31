1 Ağustos 2026 burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor?

1 Ağustos 2026 Cumartesi günü astroloji burçlar için neler söylüyor? İşte 1 Ağustos 2026 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU - 1 AĞUSTOS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günün ilk saatlerinde iç dünyanıza çekilip biraz dinlenmek isteyebilirsiniz. Ancak günün ilerleyen saatlerinde Ay’ın sizin burcunuza geçmesiyle birlikte üzerinizdeki ölü toprağını atıyorsunuz! Enerjiniz ve özgüveniniz tavan yapıyor. Ertelediğiniz işleri tamamlamak ve kendi isteklerinizi ön plana almak için harika bir gün.

Koç burcu kadını özellikleri

Koç burcu erkeği özellikleri

BOĞA BURCU - 1 AĞUSTOS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizle ve arkadaşlarınızla keyifli planlar yaparak güne başlayabilirsiniz. Günün ikinci yarısında ise biraz kendi kabuğunuza çekilmek, zihninizi dinlendirmek ve içsel muhasebe yapmak isteyebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeli, aşırı yorgunluktan kaçınmalısınız.



İKİZLER BURCU - 1 AĞUSTOS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyer veya sorumluluklar odaklı bir sabahın ardından, akşam saatlerinde sosyalleşme arzunuz artıyor. Arkadaş gruplarınızla vakit geçirmek, yeni insanlarla tanışmak veya geleceğe dair planlar yapmak size çok iyi gelecek. Beklenmedik sürpriz fikirlere açık olun.

YENGEÇ BURCU - 1 AĞUSTOS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sabah saatlerinde seyahat, eğitim veya vizyonunuzu genişletecek konular gündeminizde olabilir. Günün ilerleyen saatlerinde ise odak noktanız kariyerinize, hedeflerinize ve toplum içindeki duruşunuza kayıyor. Üzerinizde hissettiğiniz sorumluluklar artabilir, kararlı adımlar atabilirsiniz.

ASLAN BURCU - 1 AĞUSTOS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sizin mevsiminiz tüm görkemiyle devam ediyor! Derin duygusal konular ve finansal detaylarla güne başlasanız da günün ilerleyen saatlerinde ruh haliniz tamamen değişiyor. Yeni şeyler öğrenmek, keşfetmek, seyahat planları yapmak ve cesur fikirlerinizi ortaya koymak için enerjiniz yüksek.

BAŞAK BURCU - 1 AĞUSTOS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İkili ilişkiler, ortaklıklar veya evlilik konularının ön planda olduğu bir gün. Akşam saatlerine doğru ortaklaşa finansal konular, ödemeler veya duygusal derinliği olan paylaşımlar gündeminizi meşgul edebilir. Sezgilerinize güvenin ama aceleci finansal kararlar almamaya özen gösterin.

TERAZİ BURCU - 1 AĞUSTOS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük rutinleriniz, iş hiyerarşiniz veya sağlığınızla ilgilenerek güne başlayabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise odak noktanız tamamen ikili ilişkilerinize ve partnerinize kayacak. Anlaşmazlıkları tatlıya bağlamak, uzun süredir konuşulmayan konuları çözüme kavuşturmak için uygun bir zemin var.

AKREP BURCU - 1 AĞUSTOS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınız, hobileriniz ve yaratıcılığınız açısından ilham dolu bir sabahın ardından; günün ikinci yarısında yapılacaklar listenize ve sağlığınıza odaklanacaksınız. Günlük işlerinizi organize etmek, spora başlamak veya beslenmenizi düzenlemek için motivasyon bulabilirsiniz.

YAY BURCU - 1 AĞUSTOS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev, aile ve içsel huzur konularıyla güne başlasanız da gün ilerledikçe ateş elementinin getirdiği canlılığı hissedeceksiniz. Aşk hayatınız renklenebilir, yaratıcı projelerinize hız verebilir ve hobilerinize vakit ayırabilirsiniz. Eğlenceli ve hareketli bir akşam sizi bekliyor.

OĞLAK BURCU - 1 AĞUSTOS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle iletişiminizin ve kısa seyahat fikirlerinizin yoğun olduğu bir sabahtan sonra, odağınız yuvanıza ve ailenize dönüyor. Evinizde vakit geçirmek, yaşam alanınızı düzenlemek veya aile içi meselelerle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Dinlenmeye ihtiyacınız olabilir.



KOVA BURCU - 1 AĞUSTOS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konular ve bütçe planlamalarıyla başladığınız günde, öğleden sonra iletişim trafiğiniz oldukça hızlanıyor. Yakın arkadaşlarınız, kardeşleriniz veya komşularınızla bir araya gelebilir; yeni fikirler üretip hızlı kararlar alabilirsiniz. Sözlerinizle dikkat çekeceğiniz bir zaman dilimi.

BALIK BURCU - 1 AĞUSTOS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU