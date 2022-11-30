1 Aralık 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 1 Aralık 2022 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 30 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 1 Aralık Perşembe için günlük burç yorumları...

1 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU- 1 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün içe çekilebilir, duygusal olarak yalnız hissedebilirsiniz. Yakın çevreyle ya da kardeşlerle iletişimde sorunlar gerçekleşebilir. Seyahat, eğitimlerde aksiliklere dikkat etmelisiniz. Ayrıca kariyer hayatınızda gücünüzü doğru kullanırsanız güzel fırsatlar sizinle olacak.



BOĞA BURCU - 1 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Maddi açıdan harcamalarınız artabilir, borçlara dikkat etmelisiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akrabalarla ilgili konularda güçlü kararlar alabilirsiniz. Güçlü insanların desteği sizinle olacak.







İKİZLER BURCU - 1 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün kariyer iş hayatınız ön plana çıkabilir. Bu konuda destekleniyorsunuz ama fikir uyuşmazlıkları gerçekleşebilir. Maddi açıdan, finansal açıdan ise güç elde edebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 1 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akraba konuları gündeminize gelebilir. Sosyal çevrenizle beraber seyahat edebilir, eğitim, hukuk alanlarına yönelebilirsiniz. Çalışma hayatınızda, gündelik işlerinizde ve sağlıkla ilgili konularda sorunlar yaşanabilir.







ASLAN BURCU -1 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün finans, ödemeler, vergi, borçlarla ilgili konular gündeminize gelebilir. Okültizm konularıyla ilgilenebilirsiniz. Sağlığınız ve ameliyat gerektirecek konularda gelişmeler gerçekleşebilir. Çalışma hayatınızdaki kalıcı adımlarla maddi kaynaklarınızı geliştirebilirsiniz. Sosyal çevrenizle iletişimde dikkatli olmalısınız ayrıca sosyal çevrenizden dolayı harcama yapabilirsiniz.

-

BAŞAK BURCU -1 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün partner, ortak, yakın arkadaş, evlilik konuları gündeminize gelebilir. Partner ya da ortakla beraber aniden seyahat, eğitim ,hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz ve güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Kariyer ve iş hayatınızda iletişim sorunları, tartışmalar gerçekleşebilir. Aşk, çocuk, borsa, hobi, eğlence konularında ise güzel fırsatlar elde edebilirsiniz.







TERAZİ BURCU -1 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün çalışma hayatı, gündelik işler, sağlık konuları ön plana çıkabilir ve şans sizinle olacak. Ev ve ailenizle ilgili güçlü kararlar alabilirsiniz. Yurt dışı , eğitim, yabancılarla iletişim, seyahatlerde sorunlar gerçekleşebilir.

AKREP BURCU -1 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün aşk, çocuk, hobi, eğlence, borsa konuları gündeminize gelebilir. Bu konulardan dolayı harcamalarınız artabilir. Yakın çevreniz, kardeşler, eğitim, seyahatlerle ilgili güçlü kararlar alabilirsiniz. İletişimde takıntılara dikkat etmelisiniz.

YAY BURCU - 1 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün ev ve aile konuları ön plana çıkabilir. Partnerle duygusal iletişimde sorunlar gerçekleşebilir. Bu da aile içinde sorunlara yol açabilir. Ayrıca ortakla iletişime de dikkat. Yeni imzalarda dikkatli olmalısınız. Ev e ailenizle ilgili maddi konularda güç elde edebilirsiniz. Ev, gayrimenkul konularında yatırım yapabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 1 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün yakın çevre, kardeşler, iletişim, eğitim, medya alanlarında kararsızlıklar yaşanabilir. Ama gücünüzü doğru kullanırsanız şans sizden yana olacak. Ayrıca çalışma hayatınızda, yanınızda çalışanlarla iletişime dikkat etmelisiniz. Her denilene hemen inanmayın.

KOVA BURCU- 1 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün para, maddi kazançlar ön plana çıkabilir. Aşk, çocuk, tatil, hobilerden dolayı harcamalarınız artabilir. Dolandırılmalara dikkat etmelisiniz. Maddi kazançlarınızla ilgili güçlü destekler alabilirsiniz.

BALIK BURCU -1 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün kendinizi iyi hissediyorsunuz, duygularınızı rahatlıkla ifade edebilirsiniz. Çevrenize karşı daha duyarlı olabilirsiniz. Aile içinde ya da evinizle ilgili konularda kararsızlıklar, tartışmalar gerçekleşebilir. Sosyal çevre, topluluk, derneklerde güçlü kararlar alabilirsiniz. Güçlü insanlar sizi destekleyebilir.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...