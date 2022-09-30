1 Ekim 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 1 Ekim 2022 Cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 1 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 1 Ekim Cumartesi için günlük burç yorumları...



1 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 1 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akraba konuları gündeminize gelebilir ve hayallerinizin peşinden koşabilirsiniz. Trafikte ve iletişimde sorunlar yaşanabilir. Özellikle de fikir ve inanç çatışmaları gerçekleşebilir. Partnerle aranızda dengeyi kurmakta zorlanabilirsiniz ama yine de şanslı bir dönemden geçiyorsunuz. Ani para harcamaları gerçekleşebilir.



BOĞA BURCU - 1 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün maddi kazançlar, para, ödemeler, ortağın parası konuları gündeminize gelebilir ve kariyer hayatınızda bu konuda desteklenebilirsiniz. Sağlık konusunda ise dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum, bel bölgesi sorunları, karaciğer, şeker rahatsızlıkları yaşayabilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı ise harcamalarınız artabilir.







İKİZLER BURCU - 1 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün partnerle, ortakla zaman geçirebilirsiniz ve beraber yurt dışı, eğitim, seyahat kararı alabilirsiniz. Ama partnerle zaman zaman iletişim sorunları yaşanabilir. Sağlığınıza ise dikkat etmelisiniz. Ani, beklenmedik sorunlar yaşanabilir.

YENGEÇ BURCU -1 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün çalışma hayatı, gündelik işlerle ilgilenebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki, yanınızda çalışanlarla ilgili ani sorunlar gerçekleşebilir. Ani sağlık problemleri ve iletişim sorunları yaşanabilir. Kariyer hayatınızda gerçekleşebilecek olumlu etkileri açıkçası fazla beklentiden kaçırabilirsiniz. İlişkinizde ise durumları abartabilirsiniz.







ASLAN BURCU - 1 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün aşk, flört, çocuk, eğlence, tatil, hobi gibi konularla ilgilenebilirsiniz ve kendinizi duygusal olarak rahat ifade edebilirsiniz. Partnerle ilişkiniz daha kararlı ve güvenilir hale gelebilir. Kariyer hayatınızdaki ani durumlar ise sizi duygusal olarak sarsabilir. Sosyal çevrenizdeki eril bir figürle tartışma yaşayabilirsiniz. Eğitim, seyahat, kardeşlerinizle ilgili bazı durumları abartabilirsiniz ama yine de dengeyi bulabileceksiniz.

BAŞAK BURCU - 1 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün ev ve ailenizle ilgilenebilirsiniz ama kararsızlıktan dolayı sorunlar yaşanabilir. İş ve çalışma hayatınızda ise otoritenin desteği sizinle olacaktır. Ayrıca gündelik hayatta ve sağlık konularında da şifalanabileceksiniz. Seyahatlerde, eğitim, hukukta ani sorunlar gerçekleşebilir. Maddi açıdan ise çok fazla para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız.







TERAZİ BURCU -1 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün yakın çevre, kardeşlerle ilgilenebilir, iletişime geçebilirsiniz. Eğitim ve seyahat konuları gündeminize gelebilir, bu konularda şans sizinle olacak. Ama ani harcamalara ise dikkat etmelisiniz. Partnerle aranızda gerçekleşebilecek sürtüşmeleri abartabilirsiniz. Tatil, hobi, çocuk konusunda ise istikrarlı bir gündesiniz, kararlarınız uzun süreli olacaktır.

AKREP BURCU -1 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün para konusuyla ilgilenebilirsiniz ama harcamalarınız artabilir. Aile ve evinizle ilgili ise güzel yatırımlar yapabilirsiniz. Çalışma hayatınızda ve ilişkinizde ise bazı durumları abartabilirsiniz özellikle de adalet konularında fazla yüzeysel yaklaşabilirsiniz. Partnerle de ani problemler yaşanabilir.

YAY BURCU - 1 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün kendinizi duygusal olarak iyi hissedebilirsiniz ve daha duyarlı olabilirsiniz. Ayrıca neşeli ve pembe gözlüklerle dünyayı algılayabilirsiniz. Partnerle aranızda iletişimde sorunlar gerçekleşebilir. Ayrıca aşk konusunda kısmetinizin açıldığı bir süreçtesiniz bu dönemde bol bol eğlenin, yeni insanlar tanıtın ama durumları da abartmanızı tavsiye etmiyorum. Eğitim ve seyahatlerle ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz. Kardeşler ve yakın çevrenizle beraber harekete geçebilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 1 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak sizin için çok iyi olacaktır. Gündelik hayatta ya da çalışma hayatınızda problemler gerçekleşebilir. Akciğer, kollar, omuzlar, ellerle ilgili rahatsızlıklar yaşanabilir. Maddi açıdan is e bir kadının yardımıyla güzel fırsatlar elde edebilirsiniz. Aşk, çocuk, hobilerinizle ilgili ise ani gelişmeler gerçekleşebilir.

KOVA BURCU- 1 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı para harcayabilirsiniz bugün borç vermenizi tavsiye etmiyorum. Ailenizle ilgili ise ani gelişmeler gerçekleşebilir. Eğitim, seyahat, hukukla ilgili bazı yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. İlişkinizde dengeyi bulmakta zorlanabilirsiniz.

BALIK BURCU -1 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün kariyer ve iş hayatınızla ilgilenebilirsiniz ve gizli bir otoritenin desteği ile uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Maddi açıdan ise rahat bir dönemdesiniz ama yine de harcamalarınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Fazla lükse kaçıyor olabilirsiniz. Aile içindeki iletişim sorunlarından dolayı iş hayatınızda da duygusal olarak kendinizi ifade etmeniz zorlaşabilir.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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