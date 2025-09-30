1 Ekim 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Kova; Felsefi fikirler veya başka ülkelerden ve kültürlerden gelen yeni bilgiler sizi heyecanlandırabilir. Bu, aydınlatıcı ve moral yükseltici olabilir. Bu arada, seyahat planları veya okul ve yayıncılıkla ilgili planları iki kez kontrol edin çünkü detaylar kolayca gözden kaçabilir.