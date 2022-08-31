1 Eylül 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 1 Eylül 2022 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 1 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 1 Eylül Perşembe için günlük burç yorumları...



1 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 1 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün finans, vergi, borçlar, ödemeler, miras konuları gündeminize gelebilir. Parapsikoloji ve okült konularla ilgilenebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki kararlarınızla maddi kaynaklarınızı iyileştirme fırsatı yakalayabilirsiniz. Partnerle beraber eğlenme için güzel bir gündesiniz. Ayrıca hobi konusunda kendinizi geliştirme fırsatı yakalayabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 1 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün partner ya da ortağınızla, yakın arkadaşınızla zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca ev ve ailenizle ilgili yapmak istedikleriniz var ise bugün tam zamanı. Maddi kaynaklarınızı büyütüp geliştirecek fırsatlar yakalayabilirsiniz ama bunlardan kimseye bahsetmeyin.

İKİZLER BURCU - 1 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; çalışma hayatıyla, gündelik hayat uğraşlarıyla, sağlığınızla ilgilenebilirsiniz. Daha sistemli bir hayat için adım atabilirsiniz. Diyete başlamak için güzel bir gündesiniz. Sabah saatlerinde ani sağlık sorunları gerçekleşebilir. Aile ve eviniz için güzel gelişmeler ve başlangıçlar yapabilirsiniz. Ayrıca kşam saatlerinde arkadaşlarınızla sosyalleşmek, ortak harekete geçmek ve eğlenmek için de güzel bir gün.

YENGEÇ BURCU -1 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün aşk, hobi, çocuk, eğlence konularıyla ilgilenebilir, güzel zaman geçirebilirsiniz. Eğitim, seyahatte planlarınız var ise bugün bunlar için adım atabilirsiniz. Özellikle de çocuklarınızın eğitimi için yeni kararlar alabilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise size destek olacak kişiler var. Bu kişilerin desteğiyle beraber hayallerinizi gerçeğe dönüştürme fırsatı yakalayabilirsiniz.







ASLAN BURCU - 1 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün evinizde vakit geçirebilir. Ailenizle, sevdiklerinize zaman ayırabilirsiniz. Ev, toprak, taşınmaz ya da kolayca satamayacağınız şeyler için yatırım yapabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat planlarınız var ise arkadaşlarınızla ya da partnerinizle bunları gerçekleştirme planları da yapmak için güzel bir gündesiniz.

BAŞAK BURCU - 1 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün yakın çevrenizle, kardeşlerinizle iletişim kurabilirsiniz. Kısa seyahatler gerçekleştirebilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise tartışmalar çok olabilir, dikkatli olmalısınız. Maddi kaynaklarınızı doğru yönetebilecek kararlar alabilir, yatırım yapabilirsiniz.

TERAZİ BURCU -1 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün para ve maddi kaynaklarla ilgili gelişmeler olacaktır. Paranızı kullanırken dikkat etmelisiniz. Özellikle de 2023’e kadar. Ayrıca fiziksel değişim ve bakım da yapmak isteyebilirsiniz. Çalışma hayatınızda ise korunuyorsunuz ve maddi kaynaklarınızı arttıracak fırsatlar yakalayabilirsiniz ama çalışırsanız bu para gelecektir. Partnerle seyahat, eğitim kararı da alabilirsiniz.

AKREP BURCU -1 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün kendinizi iyi hissediyor olabilirsiniz. Etrafınıza karşı daha duyarlı olabilirsiniz. Çevrenizdekiler sizden taleplerde bulunabilirler. Aşk, çocuk, hobilerinizle ilgili güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz ve partnerle beraber harekete geçebilirsiniz. Ayrıca çalışma hayatınızdaki fırsatları doğru değerlendirirseniz maddi kaynaklarınızı büyütüp geliştirebilirsiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir.







YAY BURCU - 1 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün içe çekilmek isteyebilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi kapatabilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapabilirsiniz. Yalnız kalmak istemezseniz arkadaşlarınızla zaman geçirmenizi tavsiye ediyorum. Kariyer hayatınızda bugün önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ayrıca kariyer, eğitim, yurt dışıyla ilgili başlangıçlar için doğru bir gündesiniz. Ev ve çocuk, hobi, eğlence gibi konularda ise istediklerinizi gerçeğe dönüştürebilir, bu konularda adımlar atabilirsiniz. Sağlığınıza da dikkat edin, akciğer, omuz, nefes, kollarda rahatsızlıklar gerçekleşebilir.

OĞLAK BURCU - 1 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınızla eğitim, seyahat, yurt dışı karaları alabilirsiniz. Kariyer hayatınızda da önemli başlangıçlar yapabilirsiniz ve maddi kaynaklarınızı bereketlendirecek kararlar alabilirsiniz. Ev, aileniz, çocuklarınız için yapmak istedikleriniz var ise bugün bunlar için adım atabilirsiniz.

KOVA BURCU -1 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. Bazı sorunlar gerçekleşebilir. Krizi fırsata dönüştürmek ise sizin elinizde olacak. Maddi kaynaklarınızı güçlendirebilirsiniz. Ortak ya da partnerle yurt dışı, eğitim, seyahat kararı alabilirsiniz.

BALIK BURCU -1 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün seyahat, yurt dışı, eğitim, hukuk, uzak akrabalarla ilgilenebilirsiniz. Partnerle beraber yurt dışı seyahati yapabilir, eğitim alabilirsiniz. Hukuk alanında da bugün durumları lehinize çevirebilirsiniz. Ayrıca çok çalışarak güzel fikirlerinizi hayata geçirebilir, maddi kaynaklarınızı güçlendirebilirsiniz. Yatırım yapmak için doğru zamandasınız.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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