1 Kasım 2025 burç yorumları: Aşk, para, sağlık...

1 Kasım 2025 Cumartesi günü astroloji burçlar için neler söylüyor? İşte 1 Kasım 2025 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumları...

1 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 1 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Enerji ve İnanç: Merkür'ün ruhsal ve felsefi konuları yöneten alanınıza geçişi, inancınızı ve yaşama karşı coşkunuzu artırıyor. Bugün, iletişimde daha akıcı ve hareketlerinizde daha özgür hissedebilirsiniz. Seyahatler, eğitim veya hukuki konularla ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Balık Ay'ı, iç sesinizi dinlemenizi ve kendinize zaman ayırmanızı teşvik ediyor.

Koç burcu kadını özellikleri

Koç burcu erkeği özellikleri



BOĞA BURCU - 1 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Paylaşımlar ve Finans: Ay'ın Balık'taki konumu, sosyal çevreniz ve arkadaş gruplarınızla duygusal bağlarınızı güçlendiriyor. Ortak hedefler veya işbirlikleri yoluyla kendinizi daha güvende hissedebilirsiniz. Finansal konulara odaklanmanız gerekebilir. Miras, ortak gelirler veya krediler gibi konularda Merkür'ün etkisiyle yeni bilgiler edinebilir ve somut adımlar atabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 1 KASIM 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkiler ve Geri Bildirim: Yönetici gezegeniniz Merkür, zıt burcunuz Yay'a geçti. Bu dönem (18 Kasım'a kadar), ilişkiler, ortaklıklar ve birebir sohbetler üzerinden çok şey öğreneceğiniz anlamına geliyor. Başkalarının geri bildirimleri bu süreçte size büyük fayda sağlayacak. Kariyer alanınızda Balık Ay'ı, mesleki hedeflerinize duygusal ve sezgisel bir yaklaşım getiriyor.