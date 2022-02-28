1 Mart 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 1 Mart 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 1 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 1 Mart Salı için günlük burç yorumları...



1 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 1 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal etkinlikler, toplantılar ya da arkadaş buluşmaları için uygun bir gündesiniz. Yöneticiniz Mars ile ay düğümleri pozitif etkileşimde olacak. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz, bu kişiler hayatınızda önemli bir yer edinebilir.

BOĞA BURCU - 1 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş gündeminize odaklı olduğunuz bir gündesiniz. Elinizdeki işleri tamamlamakla ilgilenebilirsiniz. Kariyerinizle bağlantılı olarak tanışacağınız yeni kişilerden ileride fayda görebilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 1 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gelecek hedefleriniz ve planlarınızla ilgilenebilirsiniz; yüksek öğrenimle ilgili bir gündeminiz varsa adım atmak için uygun bir gün. Yurt dışı bağlantılı iş veya seyahatlerle ilgili bir gündem de oluşabilir.

YENGEÇ BURCU - 1 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak kazançlar, borç ve ödemeler, yatırımlar gibi alanlarda hareketliliğiniz yüksek olabilir. Yeni girişimlerde bulunmak için uygun bir gün. Bir finans danışmanından destek almayı düşünebilirsiniz.

ASLAN BURCU - 1 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evliliğiniz ya da ilişkinizle ilgili konular odak noktanızda olabilir. Partnerinizle birlikte daha gelecek odaklı olabilirsiniz. Ortaklıklarınızla ilgili bazı başlangıç adımları atmak için de uygun bir gün.

BAŞAK BURCU - 1 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yoğun bir iş gündeminiz olabilir, tamamlamanız ya da organize etmeniz gereken işlerle ilgilenebilirsiniz. Yorucu bir süreçtesiniz, sağlığınıza dikkat etmenizde yarar var. Kendinize fazla yüklenmeyin.

TERAZİ BURCU - 1 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizle ilgili konular odak noktanızda olabilir. Partnerinizle birlikte daha gelecek odaklı olabilir, bazı başlangıç adımları atabilirsiniz. Yalnızsanız uzun süreli olarak hayatınızda olacak birisiyle tanışabilirsiniz.

AKREP BURCU - 1 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizle ve onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmeniz gereken bir gün olabilir. Evle ilgili, taşınma ya da alım-satım gibi süreçleriniz varsa bazı adımlar atabilirsiniz. Bu süreçte tanışacağınız kişilerden destek görebilirsiniz.

YAY BURCU - 1 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki kişiler, kardeş ya da akrabalarınızla ilgili konular gündeminizde olabilir. Eğitim alanında başlangıçlar, sözleşmeler, iş anlaşmaları ya da kısa seyahatler için de uygun bir gündesiniz.

OĞLAK BURCU - 1 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gündeminizde parasal konuların olabileceği bir gün. Yeni bir bütçe planı yapmanız, geleceğe dönük bazı kararlar almanız iyi bir fikir olabilir. Bir finans danışmanından destek almayı düşünebilirsiniz.

KOVA BURCU - 1 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Kendi yaşamınıza, isteklerinize, beklentilerinize odaklısınız. Hayatınızı değiştirecek kararlar almanın ya da adım atmanın eşiğinde olabilirsiniz.

BALIK BURCU - 1 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Duygusal olabilirsiniz ya da kafanız karışık olabilir. Günü daha sakin ve kendinizle kalarak geçirmenizde fayda var. Spiritüel konular veya sanatla ilgilenmek sizi rahatlatabilir.

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