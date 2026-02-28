1 Mart 2026 burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor?

1 Mart 2026 Pazar günü astroloji burçlar için neler söylüyor? İşte 1 Mart 2026 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumları...

1 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 1 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeni aya biraz içe dönük başlıyorsunuz. Rüyalarınız bugün size önemli mesajlar verebilir. Ruhsal çalışmalar veya meditasyon için harika bir gün. Kendinizi kalabalıklardan çekip dinlenmek, önümüzdeki yoğun haftaya hazırlanmanıza yardımcı olacak.

BOĞA BURCU - 1 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınız ön planda. Bugün bir dostunuzun desteğini görebilir veya yeni bir sosyal projeye dahil olabilirsiniz. Gelecek ideallerinizle ilgili umut verici gelişmeler yaşanabilir. Keyifli bir pazar günü sizi bekliyor.



İKİZLER BURCU - 1 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyer hedefleriniz ve toplum önündeki duruşunuz gündemde. Yeni ayın ilk gününde işinizle ilgili yaratıcı fikirler geliştirebilirsiniz. Gelecek planlarınızı gözden geçirmek ve strateji belirlemek için uygun bir zaman. Görünürlüğünüz artıyor.

YENGEÇ BURCU - 1 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uzaklar, seyahatler ve yeni eğitimler için heyecan verici bir gün. Bugün hayat felsefenizi sorgulayabilir, vizyonunuzu genişletecek yeni bir şeyler öğrenebilirsiniz. İnançlarınızın güçlendiği ve hayata daha geniş bir pencereden baktığınız bir dönemdesiniz.

ASLAN BURCU - 1 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklı kazançlar ve finansal dönüşümler mercek altında. Bugün maddi konularla ilgili derin bir analiz yapabilirsiniz. Duygusal dünyanızda ise "bırakma" ve "yenilenme" enerjisi hakim. Sezgileriniz maddi konularda size doğru yolu gösterebilir.

BAŞAK BURCU - 1 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Odak noktanız tamamen ikili ilişkiler ve ortaklıklar. Eşinizle veya partnerinizle olan bağınızı güçlendirmek için harika bir gün. Sorunları empati yoluyla çözebilirsiniz. Yalnız Başaklar için kadersel bir tanışma fırsatı söz konusu olabilir.

TERAZİ BURCU - 1 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sağlık ve günlük rutinleriniz ön planda. Yeni aya başlarken bedeninize iyi bakmak isteyeceksiniz. Detoks yapmak veya sağlıklı bir yaşam planı oluşturmak için ideal. İş ortamınızdaki iş birlikleri bugün daha yumuşak ve akışta ilerleyebilir.

AKREP BURCU - 1 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk, yaratıcılık ve hobiler... Bugün hayatın tadını çıkarma vakti! Çocuğunuzla vakit geçirebilir veya sanatsal bir uğraşa yönelebilirsiniz. Kalbinizin sesini dinlediğinizde doğru adımları atacaksınız. Romantik tekliflere açık olun.

YAY BURCU - 1 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aileniz ve ev hayatınız bugün önceliğiniz. Evinizde vakit geçirmek, dekorasyonla ilgilenmek veya aile büyüklerini ziyaret etmek size huzur verecek. Geçmişe dair özlemler duyabilir, köklerinizle olan bağınızı güçlendirebilirsiniz.

OĞLAK BURCU -1 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişim trafiğinizin yoğunlaştığı bir pazar günü. Yakın çevreniz, kardeşleriniz veya komşularınızla keyifli sohbetler edebilirsiniz. Kısa bir gezi veya yeni bir okuma listesi oluşturmak için çok uygun bir enerji altındasınız.



KOVA BURCU - 1 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi kaynaklarınız ve öz değeriniz gündemde. Yeni aya bütçe planlaması yaparak başlamak isteyebilirsiniz. Yeteneklerinizi nasıl paraya dönüştürebileceğinize dair ilham dolu fikirler gelebilir. Kendinize güvenin, değeriniz artıyor.

BALIK BURCU - 1 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU