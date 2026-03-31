1 Nisan Pembe Dolunayı Türkiye’den de izlenecek: Hangi burcu kadersel bir dönemeç bekliyor?
1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece gökyüzünde tam bir görsel şölen var...Adı üzerinde, içimizi kıpır kıpır eden Pembe Dolunay geliyor. Peki, Türkiye’den de çıplak gözle izlenebilecek bu dolunay, en çok hangi burcu etkiliyor?
Nisan ayına gökyüzünün en romantik ve en adil ışığıyla giriyoruz. Terazi burcundaki bu dolunay, aslında bize tek bir şey fısıldıyor: "Hayatındaki dengeler ne alemde?" İlişkiler, kararlar ve "ben-biz" dengesi bu gece masaya yatırılıyor.
PEMBE DOLUNAY NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
Bu yıl nisan ayının ilk dolunayı, 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece gerçekleşiyor. Yani Türkiye saati ile sabaha karşı 05:11 sularında tam evresine ulaşacak...
GERÇEKTEN RENK PEMBE Mİ?
Bu dolunayın ismi pembe olsa da, klasik parlak beyaz veya sarımsı renginde parlamaya devam edecek. Ancak ufka çok yakın olduğu ilk doğuş anlarında, atmosferdeki ışık kırılmaları yüzünden geçici olarak hafif turuncu, sarı veya bakır tonlarına bürünebilir...
Terazi: Başrol Sensin
Dolunay senin burcunda! Hayatındaki o büyük kadersel dönemeç işte tam burada. Eskiden seni yoran her şeyi geride bırakıp yeni bir "sen" inşa ediyorsun. Dış görünüşünden hayata bakışına kadar her şey yenileniyor. Cesur ol!
Ve diğer burçlar...
Koç: Aynaya Bakma Vakti
Sevgili Koç, dolunay senin tam karşında parlıyor. Bu demek oluyor ki, ilişkilerin mercek altında. "Ben hep haklıyım" demek yerine, partnerinin ne dediğine kulak kabartma zamanı. Bazı kadersel ortaklıklar bitebilir ya da çok daha ciddi bir yola girebilir. Sakin kal, kazanan sen olacaksın.
Boğa: Kaos Değil, Düzen Geliyor
İş güç, koşturmaca derken kendini ihmal ettin mi? Bu dolunay sana "Dur ve nefes al" diyor. Ofiste biriken işler ya da sağlığınla ilgili beklettiğin konular tak diye çözülecek. Hayatına yeni bir rutin katmak için harika bir gece.