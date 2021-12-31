1 Ocak 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki,1 Ocak 2022 cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 1 Ocak günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 1 Ocak Cumartesi için günlük burç yorumları...

1 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 1 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yılın ilk gününde geleceğe iyimser bakıyorsunuz, yeni hayaller kurabilirsiniz. Bunları bir deftere yazmak ve elinizin altında bulundurmak motivasyonunuzu yüksek tutmanızı sağlayabilir. Gün içinde uzun bir yürüyüşe çıkmak size iyi gelebilir.

BOĞA BURCU - 1 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünü akışta geçirebilirsiniz. Parasal konular gündeme gelebilir ama bunlarla ilgilenmeyi biraz erteleyin ve evinizde olmanın tadını çıkarın. Bir detoksa başlamak için çok uygun bir gün.



İKİZLER BURCU - 1 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günü eşiniz ya da partnerinizle birlikte baş başa, dinlenerek geçirebilirsiniz. Daha akışta kalarak, keyifli sohbetler yapabilirsiniz. Yeni farkındalıklarınız üzerine konuşarak birbirinize ilham verebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 1 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günü evinizle ilgilenerek, yaşam alanınızda düzenlemeler yaparak geçirebilirsiniz. Bugün daha hafif beslenmek ya da detoks yapmak, ufak tefek sağlık sorunları hissediyorsanız dinlenmek size iyi gelecek.

ASLAN BURCU - 1 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünü hobilerinizle ilgilenerek geçirebilirsiniz. Spora başlama kararı aldıysanız yılın ilk günü tam zamanı. Yöneticiniz Güneş Uranüs’le olumlu etkileşim yapıyor, değişiminiz için sizi destekliyor.

BAŞAK BURCU - 1 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünü evinizle, ailenizle ilgilenerek geçirebilirsiniz. Aile büyükleriyle birlikte olabilirsiniz. Sindirim sorunları yaşıyorsanız bugün hafif beslenmek ya da detoksa başlamak size iyi gelebilir.

TERAZİ BURCU - 1 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yılın ilk gününde geleceğe dair yeni umutlarla uyanabilirsiniz. Duygularınız dengeli, enerjiniz yüksek. Günü dinlenerek, kişisel bakım yaparak ve kendinize vakit ayırarak geçirmek size çok iyi gelebilir.

AKREP BURCU - 1 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünü akışta kalarak geçirebilirsiniz. Parasal konular gündeme gelebilir ama bunlarla ilgilenmeyi biraz erteleyebilir ve evinizde olmanın tadını çıkarabilirsiniz. Kendinize vakit ayırmak için harika bir gün.

YAY BURCU - 1 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yılın ilk günü Ay sizin burcunuzda seyahat etmeye devam ediyor. Yeni umut ve hayallerle uyanabilirsiniz. Bunları bir deftere yazmak ve elinizin altında bulundurmak motivasyonunuzu yüksek tutmanızı sağlayabilir.

OĞLAK BURCU - 1 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yılın ilk gününü biraz sakin ve kalabalıklardan uzak geçirmek isteyebilirsiniz. Evinizde kendinizle kalmak ya da doğa yürüyüşüne çıkmak size iyi gelebilir. Spiritüel konularla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz.

KOVA BURCU - 1 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yılın ilk gününe arkadaşlarınızla birlikte başlayabilir ya da ilerleyen saatlerde buluşarak keyifli zaman geçirebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmanız mümkün. Günü hafif beslenerek geçirmenizde fayda var.

BALIK BURCU - 1 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yılın ilk gününe yeni hayallerle başlıyorsunuz. Gökyüzünün sizi desteklediği zamanlara girmişken kendinizi şanslı ve iyimser hissediyorsunuz. Günü kişisel bakım yaparak veya yaratıcı çalışmalarla geçirebilirsiniz.

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