1 Şubat 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 1 Şbat 2022 Pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 1 Şubat günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 1 Şubat Salı için günlük burç yorumları...

1 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 1 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün gerçekleşecek olan Yeniay’da hayattan neler beklediğinize dair yeni farkındalıklar kazanabilirsiniz. Hızlı adımlar atmayın, yanılgılara da müsait bir gün. Kararlarınızı yazmanızda fayda var.

BOĞA BURCU - 1 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünkü Yeniay’da işinizle ilgili sorumluluklarınızı arttıracak kararlar alabilirsiniz, kariyerinizde yeni başlangıçlar gündeme gelebilir. Ancak bunların daha çok çalışmanıza yol açacağını da bilerek adım atın.

İKİZLER BURCU - 1 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sabah gerçekleşecek olan Yeniay’la birlikte geleceğe dönük kararlar almaya istekli olacaksınız. Belki yurt dışıyla ilgili konular, eğitim konuları gündeminizde olabilir. Hayatınızda önemli bir değişiklik yapmak için acele etmeyin.

YENGEÇ BURCU - 1 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak kazançlar, ortaklıklar, borç ve ödemeler gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Yeniay’la birlikte bu konularda bazı kararlar da alabilirsiniz ancak uygulama konusunda hızlı adımlar atmayın.

ASLAN BURCU - 1 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sabah saatlerinde evlilik evinizde Yeniay gerçekleşecek. İlişkinizle ilgili yeni kararları ve başlangıçları beraberinde getirebilir. Ancak adım atmadan önce kendinizi tartmanız, ne kadar sorumluluk alabileceğinize gerçekçi olarak bakmanız gerekiyor.

BAŞAK BURCU - 1 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün gerçekleşecek olan Yeniay’da günlük rutinler ve sağlıkla ilgili alandan etki alıyorsunuz. Yeni bir günlük rutin, iş akışınızı rahatlatacak bir düzen oluşturabilirsiniz. Gerekli sağlık kontrollerinizi yaptırmanız için de doğru zaman.

TERAZİ BURCU - 1 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişki konuları gündeminizde. Bugün gerçekleşecek olan Yeniay da aşk evinizi etkileyecek. İlişkinizle ilgili kararlar alabilir, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Çocuklarınız varsa onlarla ilişkili bir gündeminiz de olabilir.

AKREP BURCU - 1 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizle ilgilenebilir, onların ihtiyaçlarını odak noktanıza alabilirsiniz. Bugünkü Yeniay da aile evinizde gerçekleşiyor. Evinizle ilgili bazı kararlar alabilirsiniz. Alım-satım konularında adımlar atmak için acele etmeyin.

YAY BURCU - 1 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki kişilerle bir araya gelebilirsiniz. İletişim trafiğiniz yoğun olabilir. Bugün gerçekleşecek olan Yeniay’la birlikte yakın çevre ilişkilerinizi sorgulayabilirsiniz. Kısa bir seyahate çıkma kararı almanız mümkün.

OĞLAK BURCU - 1 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konular gündeminizde. Bugün gerçekleşecek olan Yeniay da sizi bu alanda destekliyor. Yeni kararlar alabilir, başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni para kaynakları gündeminize gelebilir.

KOVA BURCU - 1 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzda olacak ve bugün Yeniay gerçekleşecek. Hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilir, bazı projelerinizi hayata geçirmek için yüksek bir motivasyon hissedebilirsiniz. Büyük adımlar atmadan önce birkaç gün beklemenizde fayda var.

BALIK BURCU - 1 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Biraz enerjiniz düşük olabilir. Çalışıyorsanız işlerinize odaklanmakta zorlanabilirsiniz. Bugün gerçekleşecek olan Yeniay size yeni farkındalıklar getiriyor. Özellikle rüyalarınıza dikkat edin.

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