1 Şubat 2026 Aslan Burcu dolunayı burçlara etkileri neler?

Şubat ayına iddialı ve enerjik bir giriş yapıyoruz. 1 Şubat 2026’da gerçekleşecek olan Aslan Dolunayı, gökyüzünün en görkemli sahnelerinden birini kurmaya hazırlanıyor...

KALBİN SESİNİ DUYMAK

Güneş Kova burcunda toplumsal meselelere ve akla odaklanırken, Ay Aslan burcunda kalbe, bireysel yaratıcılığa ve "ben" demenin kutsallığına vurgu yapıyor. Bu dolunay, başkaları ne derse desin, ruhunuzun gerçekten neye aç olduğunu ortaya çıkaracaktır. Yarım kalmış sanatsal projeler, hobi olarak başlayıp tutkuya dönüşen işler bu dönemde tamamlanma noktasına gelebilir.

AŞK VE GURUR ARASINDAKİ İNCE ÇİZGİ

Aslan Dolunayları, ikili ilişkilerde romantizmi ve dramayı aynı anda yükseltir.

Tutku: Eğer ilişkinizde heyecan azaldıysa, bu enerji aşkı yeniden alevlendirebilir.

Dikkat: Egonun ve gururun, sevginin önüne geçmesine izin vermemek bu dönemin en büyük sınavıdır. "Haklı çıkmak mı, mutlu olmak mı?" tercihiyle sık sık karşılaşabiliriz.

Kolektif Etki: Liderlik ve Görünürlük

Toplumsal düzeyde lider figürlerin, sanatçıların ve ön planda olan kişilerin kararları çok konuşulabilir. Yeni trendlerin başladığı, eğlence ve sahne dünyasında büyük değişimlerin yaşandığı bir süreçteyiz. Kendi markasını yaratmak veya dijital dünyada "görünür" olmak isteyenler için bu dolunay, ihtiyaç duydukları itici gücü sağlayacaktır.

BURÇLARA ETKİSİ NELER?

Koç, Aslan, Yay: Yaratıcılığınız zirve yapıyor. Aşk hayatınızda parlayacağınız, hobilerinizden kazanç sağlayabileceğiniz bir dönem.

Boğa, Akrep, Kova: Kariyer ve yuva dengesi önem kazanıyor. Statünüzle ilgili net bir karar verebilir, evinizde büyük değişimler yapabilirsiniz.

İkizler, Terazi, Kova: Sosyal çevreniz ve yakın dostlarınızla olan iletişiminizde bazı gerçekler su yüzüne çıkabilir. Fikirlerinizle kitleleri etkileyebilirsiniz.

Yengeç, Başak, Oğlak: Maddi değerleriniz ve öz saygınız test ediliyor. Kendi değerinizi bilmek, bu dönemde kazancınızı da artıracaktır.