1 Şubat 2026 burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor?

1 Şubat 2026 Pazar günü astroloji burçlar için neler söylüyor? İşte 1 Şubat 2026 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumları...

1 ŞUBAT 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 1 ŞUBAT 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günün Teması: Yaratıcılık ve Aşkta Zirve. Aslan Dolunayı sizin aşk ve yaratıcılık evinizi aydınlatıyor. Uzun süredir üzerinde çalıştığınız bir hobi veya proje bugün sonuç verebilir. Sosyal ortamlarda tüm dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Aşk: Eğer bekarsanız, heyecan verici ve tutkulu bir tanışma kapıda. İlişkisi olanlar için romantizmin dozu artıyor.

BOĞA BURCU -1 ŞUBAT 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günün Teması: Yuva ve İç Huzur. Gündeminizde aileniz ve eviniz var. Evinizle ilgili bir dekorasyon projesini tamamlayabilir veya aile içindeki bir meseleyi netliğe kavuşturabilirsiniz. Kendi kabuğunuza çekilmek size iyi gelecek. Aşk: Geçmişteki duygusal konuları temize çekmek ve partnerinizle güven tazelemek için harika bir gün.



İKİZLER BURCU - 1 ŞUBAT 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günün Teması: Fikirlerin Parlaması. İletişim trafiğiniz oldukça yoğun. Yakın çevreniz, kardeşleriniz veya komşularınızla olan ilişkilerinizde önemli bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Yazmak, konuşmak ve kendinizi ifade etmek bugün sizin için şifa gibi. Aşk: Bir mesaj veya kısa bir telefon görüşmesi gününüzü neşelendirebilir.

YENGEÇ BURCU - 1 OCAK 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günün Teması: Maddi Değerler. Finansal konular bugün ön planda. Gelirlerinizle ilgili bir beklentiniz sonuçlanabilir veya kendinizi daha değerli hissetmenizi sağlayacak bir harcama yapabilirsiniz. Yeteneklerinizi kazanca dönüştürme vakti. Aşk: İlişkinizde "güven" ve "aidiyet" duygusu bugün her şeyden daha önemli olacak.

ASLAN BURCU - 1 ŞUBAT 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günün Teması: Sahnede Siz Varsınız! Sizin burcunuzda gerçekleşen Dolunay, kişisel hedefleriniz ve dış görünüşünüzle ilgili büyük bir değişimi haber veriyor. Hayatınızda artık size hizmet etmeyen her şeyi bırakıp, yeni bir "siz" yaratma cesaretini kendinizde bulacaksınız. Aşk: Kendi değerinizin farkında olduğunuz sürece, karşınıza çıkan herkes bu ışığa hayran kalacak.

BAŞAK BURCU - 1 ŞUBAT 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günün Teması: Ruhsal Arınma. Bugün biraz dünyadan elinizi eteğinizi çekmek isteyebilirsiniz. Bilinçaltınızda biriken duygular gün yüzüne çıkabilir. Rüyalarınız çok mesajcı olabilir. Meditasyon veya yalnız kalmak zihninizi berraklaştıracaktır. Aşk: Platonik veya gizli kalmış duygular canlanabilir. Kendi içinizdeki sevgiyi keşfetme zamanı.

TERAZİ BURCU - 1 ŞUBAT 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günün Teması: Sosyal Çevre ve Hayaller. Arkadaşlık ilişkilerinizde bir dönüm noktasına gelebilirsiniz. Bir grup projesi tamamlanabilir veya bir dostunuzun gerçek yüzünü görebilirsiniz. Gelecek hayalleriniz için cesur adımlar atma zamanı. Aşk: Arkadaş çevrenizden biriyle aranızda romantik bir kıvılcım oluşabilir.

AKREP BURCU - 1 ŞUBAT 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günün Teması: Kariyer ve Başarı. Kariyer hayatınızda bir zirve noktası yaşayabilirsiniz. Bir terfi, ödül veya başarılı bir sunum gündeme gelebilir. Toplum önündeki statünüzün parladığı bir gündesiniz. Aşk: İş ve aşk hayatını dengelemek bugün biraz zorlayıcı olsa da, partnerinizin desteği size güç verecek.

YAY BURCU - 1 ŞUBAT 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günün Teması: Ufukları Genişletmek. Yurtdışı bağlantılı işler, eğitim veya uzak seyahatler gündeminizde. İnançlarınızı ve hayata bakış açınızı değiştirecek bir olay yaşayabilirsiniz. Yeni bir maceraya atılmak için hazırsınız. Aşk: Farklı kültürlerden veya farklı fikir yapısından biriyle derin bir bağ kurabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 1 ŞUBAT 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günün Teması: Dönüşüm ve Paylaşımlar. Finansal ortaklıklar, miras veya vergi gibi konular netlik kazanabilir. Duygusal olarak da derin bir dönüşüm içindesiniz. Korkularınızla yüzleşip onları dönüştürme zamanı. Aşk: Partnerinizle aranızdaki tutku artıyor ancak güç savaşlarından kaçınmalısınız.



KOVA BURCU - 1 ŞUBAT 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günün Teması: İkili İlişkiler ve Ortaklıklar. Tam karşıt burcunuzda gerçekleşen Dolunay, ikili ilişkilerinize ışık tutuyor. Evlilik kararı alabilir, mevcut ilişkinizi bir üst seviyeye taşıyabilir veya sorunlu bir ortaklığı bitirebilirsiniz. Aşk: "Ben" değil "Biz" demenin önemini kavrayacağınız bir gün.

BALIK BURCU - 1 ŞUBAT 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU