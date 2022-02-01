1 Şubat Kova Burcunda İçten Yanmalı Yeniay!

Bu yeniaydaki başlangıçlar tamamen taptaze konular üzerine değil. Kendinizi; uzun süredir planladığınız, aklınızın bir köşesinde olan ama belki de önceden fırsat bulamadığınız bazı oluşumların içinde bulabilirsiniz. Geleceğe dair heyecan ve hevesle beslemiş olduğunuz umutlar, sizin dışınızda gelişen kadersel desteklerle can bulabilir. Bu sanki bir şeylerin zamanının geldiğinin ve hayat planı içinde şartların oluşup, uygun zeminin hazır olduğunun göstergesi gibidir.

İçsel hedefleriniz, sadece kendinize sakladıklarınız, tedirginlikle yaklaştığınız konular, belki korkular bu yeniayda görünür hale geliyor. Bunlar üzerine yoğunlaşıyor, adım atmak için sıkı bir bağlantıyla atağa geçiyorsunuz. Aslında bu, zincirleri kırma ve kendinden beklenmeyeni yapma anlamlarına gelir.

Kova burcu astrolojide; gelecek, büyük hayat planları, zihinsel konular, beyin fırtınası, arkadaşlıklar, gruplar, paylaşımlar, organizasyonlar, toplu faaliyetler, işten elde edilen gelirler, teknoloji, sosyal medya, astronomi, astroloji, toplum için harekete geçme, sürüden ayrılma gibi konuları anlatır. Bu tarzda konuların hayatınıza dahil olduğu süreçte, gelen fırsatları değerlendirebilmek için etraflıca düşünme ve sorumluluk alma zorunluluğunuz olacak. Uranüs etkisiyle değişim için ateşlenmeye hazır bekleme etkileri bariz durumda.

Venüsün uzun süren retrosunun ardından düz harekete geçip marsla kavuşumu; aşk, ilişkiler, maddi girişimler adına heyecanı ve gücü coşkuyla yerine getiriyor. Ayrıca buraya hem ruhsal hem maddi şanslı destekler olması enerjileri ikiye katlıyor. Bu dönemki yenilikler beklenmedik ve şaşırtıcı şekilde filizlenebilir. Ayrıca para giriş çıkışları, hem maddi hem de iletişimsel süreçleri tetikleyebilir.

Retro merkürün pluto ve junoyla birleşimi geçmişten gelen kişiler, haberler, bağlantıların yeni girişimlerde çok etkili olacağını; bu temasın ticaret, yolculuklar, sosyal medya, iletişim ağı üzerinde doğrudan sonuçlar verebileceğini anlatıyor. Bu durum hayallerle yakından ilgili ve de kişiler üzerinde ruhsal dönüşümü tetikleyebilecek oluşumlar, ruh eşi, kadersel eş gibi bağlantı ve enerjileri de beraberinde getirmekte.

Belki de uzun süredir içten içe hazırlandığınız, geçmişten geleceğe kurulmuş uzun yolun köprüden geçme kısmında olabilirsiniz. Retro enerjileri ve satürnyen enerjiler altında, geçmişi geleceğe taşımanın elinizde olduğu ve kadersel göstergelerle de desteklendiğiniz bir yeniay sürecindesiniz.

Bu yeniay haritası etkilenenler için uzun soluklu bir dönemin başlangıcı niteliğinde.

Dışı sağlam ve yüksek duvarlı bir kalenin içinde havai fişeklerin atıldığı ve bunu ancak içeridekilerin görebildiği bir manzara düşünün..

Tabii ki bu manzara şu an elinizde tutmakta olduğunuz projenin bitmiş hali.

Havai fişekler içinizde atılmaya başlandı bile. Taşlar size verildi, kaleyi kendiniz yapacaksınız.

İçinizdeki muazzam güce kulak verin!

En güzel ihtimaller sizlerle olsun..

Sevgiler

Instagram: @venus.edebiyati