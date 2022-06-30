1 Temmuz 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 1 Temmuz 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 1 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 1 Temmuz Cuma için günlük burç yorumları...



1 TEMMUZ 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 1 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün aşk, hobi, tatil, çocuk konularıyla ilgilenebilirsiniz ve kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Karşınıza yeni aşk fırsatları da çıkabilir.

BOĞA BURCU - 1 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün aile ve ev hayatınızla ilgilenebilirsiniz ama aile içinde duygularınızı ifade ederken sorunlar gerçekleşebilir. Sağlık ve ruhsal olarak korunuyorsunuz. Şifa çalışmaları yapmak bugün size iyi gelecektir.

İKİZLER BURCU - 1 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün yakın çevre, seyahatler, eğitim ve kardeşlerle ilgilenebilirsiniz ve güzel bir gün geçirebilirsiniz. Sosyalleşebilir, arkadaşlarınıza zaman ayırabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 1 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün maddi kaynaklar ve harcamalarınızla ilgilenebilirsiniz ve maddi kaynaklarınızla ilgili güzel gelişmeler ve destekler yakalayabilirsiniz.

ASLAN BURCU - 1 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün kendinizi iyi ifade ettiğiniz, kendinizi ortaya koyarken zorlanmadığınız bir gündesiniz. Ayrıca seyahat, eğitim, yurt dışıyla ilgili fırsatlar karşınıza çıkabilir.

BAŞAK BURCU - 1 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; bugün içe çekilebilir, duygusal olarak yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ayrıca ruhsal çalışmalar yapmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı olumlu etkileyecek fırsatlar yakalayabilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 1 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün arkadaşlarınızla ve sosyal çevrenizle güzel zaman geçirebilirsiniz. Partner ya da ortakla yeni kararlar alabilirsiniz.







AKREP BURCU -1 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün kariyer hayatınızda kadınlarla sorunlar gerçekleşebilir. Kariyer hayatınızda yeni kararlar alabilir, yeni projeler geliştirebilirsiniz.







YAY BURCU - 1 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün eğitim, yurt dışı, seyahat ya da hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz ayrıca kendinizi oldukça iyi hissedebilirsiniz. Aşk, tatil, hobiyle ilgili fırsatlar karşınıza çıkabilir.

OĞLAK BURCU - 1 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün finansal konularda yeni kararlar alabilirsiniz ayrıca aile hayatınızı da etkileyecek güzel fırsatlar elde edebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili fırsatları kaçırmayın.

KOVA BURCU -1 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün partner ya da ortakla beraber hareket edebilir, eğitim, seyahatlerle ilgili kararlar alabilirsiniz.

BALIK BURCU -1 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün çalışma ve iş hayatınızla ilgilenebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı olumlu etkileyecek güzel kararlar alabilirsiniz.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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