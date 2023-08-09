10 Ağustos 2023 günlük burç yorumları: Dilara Yıldızhan'ın kaleminden koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Sevgili Koç; bugün eğitim, seyahat ve kardeşler gündeminize gelebilir. Aşk, çocuk ve tatil konularında güzel gelişmeler yaşanabilir; ancak gündelik rutinlerinizde veya çalışma hayatınızda aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Harcamalarınız artabilir. Gününüz şahane geçsin.