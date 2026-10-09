10 Ekim Terazi Yeniayı: İşte en çok etkilenecek burçlar

1. Terazi & Yükselen Terazi: Işıltınız ve Şansınız Zirvede

Yeniay doğrudan sizin burcunuzda gerçekleştiği için hayatınızın başrolüne geçme vakti geldi. Son aylarda kafa karışıklığı yaşadığınız, karar vermekte zorlandığınız veya ilişkilerde yorulduğunuz ne varsa geride kalıyor.

Kariyer ve İmaj: Kendinizi çok daha net ifade edecek, ikna kabiliyetinizle kapıları kolayca açacaksınız.

Aşk ve İlişkiler: Yalnız Teraziler için kalıcı ve seviyeli yeni bir ilişki başlayabilir; mevcut ilişkisi olanlar ise evlilik veya ortaklık gibi ciddi adımlar atabilir.