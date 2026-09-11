10 Eylül Uranüs retrosu başladı! Hangi burç nasıl etkilenecek?

Uranüs Retrosunun Burçlara Etkileri

Koç & Yükselen Koç: Parasal kaynaklarınız ve özdeğer algınız odağınızda. Bütçenizi, harcama alışkanlıklarınızı ve gelir modellerinizi daha yenilikçi bir anlayışla gözden geçireceksiniz.

Boğa & Yükselen Boğa: Burcunuzda gerçekleşen bu retro, doğrudan kişisel duruşunuzu, imajınızı ve hayat yönünüzü etkiliyor. "Ben kimim ve ne istiyorum?" sorusuna yanıt arayacaksınız.

İkizler & Yükselen İkizler: Bilinçaltınız ve ruhsal dünyanız hareketleniyor. Korkularınızdan arınmak, içsel özgürlüğü yakalamak ve kısıtlayıcı inançları geride bırakmak için güçlü bir fırsat.