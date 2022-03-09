10 Mart 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 10 Mart 2022 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 10 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 10 Mart Perşembe için günlük burç yorumları...



10 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 10 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişim konularının ana gündem olacağı, yoğun görüşme veya toplantılar yapabileceğiniz bir gün. Dikkatinizi odaklamakta zorlanabilirsiniz. Mantığınızla ilerlemeye çalışırken duygularınız aklınızı karıştırabilir.

BOĞA BURCU - 10 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gündeminizde parasal konular var. Önümüzdeki dönemde sosyal yaşamınız ve arkadaşlık ilişkileriniz daha fazla odağınızda olacak. Daha sıcak ilişkiler kurabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz.

İKİZLER BURCU - 10 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki transitine devam ediyor. Yöneticiniz Merkür ise Balık burcuna geçiyor. Önümüzdeki dönemde kariyeriniz odak noktanızda olacak. Yaratıcı ve parlak fikirler bulabilir, ancak odaklanma güçlüğü de yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 10 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İçedönük olduğunuz bir dönemdesiniz, duygusal iniş çıkışlarınız olabilir. Gelecekle ilgili hayallerinize ve hedeflerinize yoğunlaşabilirsiniz. Tamamen sezgisel kararlar alma eğiliminde olacaksınız.

ASLAN BURCU - 10 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal hayatınızın aktif olduğu bir gün. Hayat sizi daha sezgisel olmaya ve akışta kalmaya zorluyor; ancak gerçekleri görmeye, mantığınızı dinlemeye dikkat etmeniz gerekiyor. Acele kararlar almayın.

BAŞAK BURCU -1o Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür Balık burcuna geçiyor. Önümüzdeki dönemde evlilik ya da ilişkinizle ilgili konulara daha fazla odaklanabilirsiniz. Daha akışta kalarak ve sezgilerinizi dinleyerek kararlar alabilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 10 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük rutinleriniz, iş gündeminiz ve sağlığınızla ilgili konular odak noktanızda olmaya başlıyor. Terapi almak, iş yüklerinizin bir kısmını bırakmak ve yaratıcı çalışmalara alan açmak size iyi gelebilir.

AKREP BURCU - 10 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk ve ilişki konuları hayatınızın gündemine oturuyor. İlişkinizi şifalandırabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Sezgilerinizi dinleyerek karar alabilir, daha affedici olabilirsiniz. Yaratıcılığınız da yüksek olacak.

YAY BURCU - 10 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinizle, ailenizle ilgili karar almanızı gerektiren konular gündeminize gelmeye başlıyor. Bu süreçte karar almakta zorlanabilirsiniz ya da fikirleriniz değişkenlik gösterebilir. Mantığınızla duygularınızı dengelemeniz gerekecek.

OĞLAK BURCU - 10 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Rutin işlerinizle ilgilendiğiniz yoğun bir gün olabilir. Odaklanmakta zorlanıp dağılmanız mümkün. Önümüzdeki süreçte kısa seyahatler, eğitimler ve çevresel iletişim konuları daha çok odak noktanıza geliyor.

KOVA BURCU - 10 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinizle iletişim kurmak, ertelediğiniz konuşmaları yapmak için uygun bir gün. Önümüzdeki dönemde ağırlıklı olarak parasal konularla meşgul olabilirsiniz. Alacağınız kararlarda gerçekleri gözden kaçırmamak için dikkatli olun.

BALIK BURCU -10 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün Merkür sizin burcunuza geçiş yapıyor. Hayatınızla ilgili önemli kararlar alma dönemindesiniz. Sezgileriniz güçlü olacak, duygusal kararlar almaya da eğilimli olacaksınız ancak mantığınızı da göz ardı etmeyin.

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