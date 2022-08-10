11 Ağustos 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 11 Ağustos 2022 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 11 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 11 Ağustos Perşembe için günlük burç yorumları...



11 AĞUSTOS 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU- 11 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün arkadaşlarınızla ortak hareket edebilir, güzel zaman geçirebilirsiniz. Aşk, çocuk, hobi, borsadan dolayı ise ani sorunlar kendini gösterebilir ve çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz.

Venüs’ün aslan burcuna geçmesiyle 5 Eylül’e kadar; aşk hayatınız, hobi, tatil, çocuk konuları hareketleniyor. Eğer yalnızsanız yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Ani olarak çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz.







BOĞA BURCU - 11 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün kariyer ve iş hayatınıza odaklandığınız ve bu konuda ufak fırsatlar yakaladığınız bir gündesiniz ama korumacı yaklaşımınız fırsatları kaçırmanıza sebep olabilir. Aile içinde ani beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Ani ev değişikliği, aile içinde ani sorunlar kendini gösterebilir.

Venüs’ün aslan burcuna geçmesiyle 5 Eylül’e kadar; aile ve ev hayatınızda olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Ama ani gelişmeler peşinizi bırakmayacak. Eğer yalnızsanız ailenize yakın biriyle tanışabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 11 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları ön plana çıkabilir ve sosyal çevrenizden bu konuda şanslar yakalayabilirsiniz. Trafikte, seyahatlerde ise ani kazalara açıksınız dikkat etmelisiniz. Yakın çevre ya da kardeşlerinizle ani tartışmalar yaşanabilir.

Venüs’ün aslan burcuna geçmesiyle 5 Eylül’e kadar; yakın çevre, kardeşler konusunda ufak şans ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ayrıca ani gelişmeler yaşanabilir. Aşk sizi yakın çevrenizden bulabilir. Ani gelişmeler gerçekleşebilir, fevriliklere dikkat.

YENGEÇ BURCU -11 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün maddi konular ön plana çıkabilir ve kariyer hayatınızdan birinden bu konuda destek alabilirsiniz. Ama sosyal çevrenizden dolayı ani harcamalar gündeminize gelebilir.

Venüs’ün aslan burcuna geçmesiyle 5 Eylül’e kadar; para konularında şans ve fırsatlarınız artıyor. Ama ani para çıkışlarına da şimdiden hazır olun. Ayrıca eğer yalnızsanız iş, para konularının olduğu yerlerde yeni biriyle tanışabilirsiniz.







ASLAN BURCU - 11 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün kariyer hayatınızda ani sorunlar gündeminize gelebilir. Ayrıca partner ya da ortakla ilgili güzel fırsatlarınız var.

Venüs’ün aslan burcuna geçmesiyle 5 Eylül’e kadar; güzelleşiyorsunuz ve etrafınızdan daha fazla ilgi görebilirsiniz. Ama ani sorunlara dikkat. Yalnızsanız hayatınızın her alanından anide aşk kapınızı çalabilir. Ayrıca estetik operasyon yaptırmak, güzelleşmek için de doğru zamandasınız.

BAŞAK BURCU - 11 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün çalışma ve gündelik hayatta maddi kaynaklarınızı olumlu etkileyecek fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, eğitim ya da hukuk konularında ani problemler gerçekleşebilir ve bu sizi psikolojik olarak yorabilir.

Venüs’ün aslan burcuna geçmesiyle 5 Eylül’e kadar; bilinçaltınız ve psikolojiniz ise şifalanmaya başlıyor. Ayrıca gizli aşk konuları gündeminize gelebilir.

TERAZİ BURCU -11 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün aşk, flört, çocuk, borsa gibi konularda güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı ise ani para çıkışları gerçekleşebilir. Ayrıca ani sağlık problemlerine de dikkat etmelisiniz.

Venüs’ün aslan burcuna geçmesiyle 5 Eylül’e kadar; sosyal çevreniz hareketleniyor ve yeni insanlarla tanışma fırsatı yakalayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla daha çok zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca eğer yalnızsanız aşk sizi sosyal çevrenizden bulabilir.

AKREP BURCU -11 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün aile ve evinizle ilgilenebilir. Güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ama kariyer hayatınızda ani değişimler söz konusu olabilir. Beklenmedik gelişmeler yaşanabilir.

Venüs’ün aslan burcuna geçmesiyle 5 Eylül’e kadar; kariyer ve iş hayatınızdaki sorunlar yumuşamaya başlıyor ve kadınlardan yardım görebilirsiniz. Kariyer hayatınızda önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz ama ani gelişmelere açık olmalısınız.







YAY BURCU - 11 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konularıyla ilgilenebilirsiniz ve aşk konusunda da önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat ya da hukuk konularında ani problemler gerçekleşebilir. Ayrıca sağlığınıza da dikkat etmelisiniz.

Venüs’ün aslan burcuna geçmesiyle 5 Eylül’e kadar; Yurt dışı, eğitim, seyahat konularıyla ilgili ufak şanslar geliyor. Ayrıca yalnızsanız yurt dışı bağlantılı, akademik kariyerli ya da hukukçu bir partnerle tanışabilirsiniz. Seyahatler de karşınıza fırsatlar çıkabilir.

OĞLAK BURCU - 11 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün para, maddi konularla ilgilenebilir ve paranızı değerlendirmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Borç, ödeme, vergi ya da sağlıkla ilgili ani sorunlar gündeminize gelebilir. Ayrıca hobi, çocuk, tatil gibi konulardan dolayı çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz.

Venüs’ün aslan burcuna geçmesiyle 5 Eylül’e kadar; para konusunda ve sağlık konusunda daha rahat bir sürece giriyorsunuz. Aşk konusunda da tutkulu, akrepsel aşklar kapınızda.

KOVA BURCU -11 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün kendinizi iyi hissedebilir ve güzel ifade edebilirsiniz. Partner ve ailenizle ilgili ani beklenmedik durumlar gerçekleşebilir. Ani değişimlere hazır olun.

Venüs’ün aslan burcuna geçmesiyle 5 Eylül’e kadar; partner ya da ortak konusunda karşınıza fırsatlar çıkabilir. Partnerle aranız daha iyi hale gelebilir. Ayrıca yalnızsanız aşk sizi bulabilir.

BALIK BURCU -11 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün içe çekilebilir, duygusal olarak yalnız hissedebilirsiniz ama maddi kaynaklarınızı olumlu etkileyecek fırsatlar yakalayabilirsiniz. Sağlık ve gündelik hayatta ani sorunlar ve kazalar yaşanabilir. Trafikte de dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum.

Venüs’ün aslan burcuna geçmesiyle 5 Eylül’e kadar; çalışma hayatında ve gündelik hayatta kadınlardan yardım ve destek görebilirsiniz. Ayrıca yalnızsanız aşk sizi gündelik hayatta, çalışma hayatında, sağlık, kamu bağlantılı yerlerde bulabilir.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...