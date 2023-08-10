11 Ağustos 2023 günlük burç yorumları: Dilara Yıldızhan'ın kaleminden koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Sevgili Terazi; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat ve hukuk konuları ön plana çıkabilir. Çalışma hayatınızda veya sağlıkla ilgili bazı aksilikler yaşanabilir. Sosyal çevrenizle olan ilişkileriniz daha iyi hale gelebilir. Gününüz şahane geçsin.