11 Aralık 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 11 Aralık 2022 Pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 11 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 11 Aralık Pazar için günlük burç yorumları...

11 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU- 11 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün ev ve aile konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ailenizle, sevdiklerinizle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş hayatınızdaki bazı sorunlar ve baskılardan dolayı duygusal krizler yaşayabilirsiniz, dikkatli olmalısınız.



BOĞA BURCU - 11 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konuları gündeminize gelebilir. Seyahatlerde, eğitim ve hukukta bazı iletişim sorunlar gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizle ise büyüyebilir, genişleyebilirsiniz. Sosyal çevrenizden gelebilecek yardımlar sizin hayatınızda güzel açılımlara sebep olabilir.

İKİZLER BURCU - 11 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün maddi kaynaklar, para, harcamalar gündeme gelebilir. Kariyer ve iş hayatınızla ilgili hayallerinizi süsleyen fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ama borç, vergilere dikkat etmelisiniz. Gereksiz harcamalar yapabilirsiniz.







YENGEÇ BURCU - 11 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün kendinizi iyi hissediyorsunuz. Duygularınızı daha rahat yansıtabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında şanslar ve ilahi koruma bugün size yardım edecek. Partner, ortak ya da yakın düşmanlarınızla ilgili ise bazı sorunlar gerçekleşebilir, duygularınıza hakim olursanız süreci rahat yönetmiş olursunuz.

ASLAN BURCU -11 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün içe çekilebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak, maneviyata yönelmek sizi şifalandıracaktır. Sevdiklerinizle zaman geçirmek size iyi gelecektir. Ayrıca maddi konularda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. İş hayatı, gündelik işler, sağlık konularına ise dikkat etmelisiniz.

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BAŞAK BURCU -11 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla ilgilenebilirsiniz. Partnerle, ortakla, sevdiklerinizle beraber sosyalleşebilirsiniz. Duygusal olarak ise özellikle aşk, hobi, çocuklarla ilgili güç sağlama dürtünüzden dolayı krizlere açıksınız.







TERAZİ BURCU -11 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün kariyer ve iş hayatınıza odaklanabilirsiniz. Çalışma hayatınız, yanınızda çalışanlarla ilgilenebilir, onlardan yardım görebilirsiniz. Ev ve aile içindeki sorumluluklarınız ise duygusal olarak sizin üzerinizde baskıya sebep olabilir.

AKREP BURCU -11 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgili karar alabilirsiniz. Aşk, çocuk, tatil, hobilerinizle ilgili harika gelişmelerle kendinizi duygusal olarak iyi hissedebilirsiniz. Eğitim, seyahat, iletişimde ise sorunlar gerçekleşebilir. Sert bir dil yerine sakince iletişim kurmak, problemleri rahatça çözmenizi sağlayabilir.

YAY BURCU - 11 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün para, vergi, ödemeler, ameliyat, okültizm konularıyla ilgilenebilirsiniz. Harcamalarınız artabilir. Ev ve ailenizle ilgili ise güzel, kalıcı, harika gelişmeler gerçekleşebilir. Hayallerinizin evine sahip olma fırsatı yakalayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 11 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün partner, ortak, yakın arkadaşlarınızla ilgilenebilirsiniz. Kardeşler, eğitim, seyahat, yakın çevre konularında güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Partner ya da ortakla bazı konularda uzlaşmak istersen çok sert davranabilirsiniz, sakin kalmalısınız.

KOVA BURCU- 11 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün çalışma hayatı, gündelik işler, yanınızda çalışanlarla ilgilenebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı bereketlendirecek güzel gelişmeler, ilahi yardım ve fırsatlar sizinle olacak.

BALIK BURCU -11 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün aşk, flört, çocuklar, tatil, borsa konularıyla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizin baskısı ya da üzerinizde güç uygulamaya çalışması duygusal tepkiler vermenize sebep olabilir.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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