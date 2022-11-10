11 Kasım 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 11 Kasım 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 11 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 11 Kasım Cuma için günlük burç yorumları...

11 Kasım 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 11 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konuları gündeminize gelebilir. Eski tanıdıklarla karşılaşabilir, eski aşklarla tekrar karşılaşabilirsiniz. Sosyal çevre, dernekler, topluluklardan dolayı harcamalarınız artabilir. Maddi kazançlar, sağlık, aşk konusunda bugün yanlış kararlar alınabilir. Hayal kırıklıklarına dikkat.



BOĞA BURCU - 11 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün ticaret, kazançlar, para konuları gündeminize gelebilir. Partner ya da ortakla anlaşmazlık yaşanabilir. İş hayatınızda otoritelerle anlaşmakta güçlük çekebilirsiniz. Ayrıca partnerle ya da ortakla sosyalleşebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili eski konular gündeme gelebilir, imza atabilirsiniz.







İKİZLER BURCU - 11 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün kendinizi çok iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Ama gergin olabilirsiniz, geçmişte söyleyemediklerinizi söyleme fırsatı yakalayabilirsiniz. Kariyer hayatınızda hayallerinizin gerçeğe dönüştürecek fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukukla ilgili yanlış karar alabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 11 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün duygusal olarak içe çekilebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak size iyi gelecektir. Gizli düşmanların söyledikleri kulağınıza gelebilir. Eski aşklarla iletişim kurabilirsiniz. Aşk, çocuk, hobi, sanat, eğlenceden dolayı harcamalarınız artabilir. Aşk, yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanlarında ise şans sizinle olacak.







ASLAN BURCU -11 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Partner ya da ortakla beraber hareket edebilirsiniz. Aile içi ya da evinizle ilgili ise sorunlar gerçekleşebilir. İletişim sorunlarına dikkat, geçmiş konular gündeminize gelebilir. Eski aşk ya da arkadaşlarla iletişim kurabilirsiniz.

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BAŞAK BURCU -11 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. Çalışma hayatınızda otoritelerle anlaşma sağlayabilirsiniz. Kariyerinizde eski projeler gündeminize gelebilir. Kadersel karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Seyahat, eğitim, kardeşlerle ya da yakın çevrenizle iletişimde sorunlar çıkabilir.







TERAZİ BURCU -11 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün yurt dışı, eğitim, hukuk, seyahatlerle ilgili kararlar alabilirsiniz. Eğitim, hukuk, seyahatte geçmişten kişilerle karşılaşabilirsiniz. Eski aşklarla iletişim kurabilirsiniz. Tartışmalara dikkat etmelisiniz. Ayak bölgesi rahatsızlığı, öksürük, zehirlenmeye karşı dikkat etmelisiniz. Aşk, çocuk, hobi, borsadan dolayı harcamalarınız artabilir.

AKREP BURCU -11 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün finans, para, okültizm konuları ön olana çıkabilir. Ev ve ailenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Aşk, çocuk, hobi, sanat konularında güzel gelişmeler sizinle olacak.

YAY BURCU - 11 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün partner, yakın arkadaş, ortakla iletişime geçebilirsiniz. Beraber zaman geçirebilirsiniz. Eski konular hatta eski aşklar karşınıza çıkabilir. Bugün eğitim, seyahat, iletişimde aksaklıklar gerçekleşebilir. Aile ve evinizle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir ve aşk hayatınız da derinleşiyor.

OĞLAK BURCU - 11 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün çalışma arkadaşlarınız, yanınızda çalışanlarla ilgilenebilirsiniz. Gündelik hayatta görünmez kazalar ve sağlık sorunları, kol-omuz-ellerde sorunlar gerçekleşebilir. Geçmiş konular gündeminize gelebilir ama düzeltme şansınız var. Diyete başlayabilir, sağlıklı bir hayat için adım atabilirsiniz. Sosyal çevre, topluluk, derneklerden dolayı harcamalarınız artabilir.

KOVA BURCU- 11 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün aşk, çocuk, hobi, tatil, borsa konuları ön plana çıkabilir. Eski aşklar karşınıza çıkabilir. Konuşulmayanlar konuşulabilir. Kariyer hayatınızda yanlış kararlar verebilirsiniz, dikkat etmelisiniz. Ayrıca kazançlarınız artıyor. Ama dolandırılmaya dikkat.

BALIK BURCU -11 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün ev ve ailenizle ilgilenebilirsiniz. Evde değişiklikler yapabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk gibi alanlarda engellerle karşılaşabilirsiniz. Aşk konusunda güzel gelişmeler sizinle olacak.

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