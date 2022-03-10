11 Mart 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 11 Mart 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 11 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 11 Mart Cuma için günlük burç yorumları...



11 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 11 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günü evinizde kalarak geçirmek isteyebilirsiniz ya da evden çalışmayı tercih edebilirsiniz. Ailenizle daha çok birlikte olmak ya da evinizde yapılması gereken işlerle ilgilenmek size iyi hissettirebilir.

BOĞA BURCU - 11 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi ifade ederken duygularınızın ön planda olabileceği bir gün. Uzun süredir bir araya gelmediğiniz akrabalarınız ya da kardeşlerinizle görüşebilirsiniz. Bağ kurmak ihtiyacında olabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 11 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eviniz için para harcama ya da aileyi ilgilendiren yatırım kararları alma gibi konular gündeminize gelebilir. Ev alım-satım süreçlerindeyseniz daha fazla odaklanabilirsiniz. Maddi güvenlik ihtiyacınız yoğun olabilir.

YENGEÇ BURCU - 11 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Çevrenizdeki kişilere karşı kendinizi net olarak ifade edebilirsiniz. İsteklerinizi ortaya koymak, planlarınızı hayata geçirmek, yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir zamandasınız.

ASLAN BURCU - 11 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Duygusal hissedebileceğiniz, iniş-çıkışlı olabileceğiniz bir gün. Ailenizle zaman geçirmek ya da yalnız kalmak isteyebilirsiniz. İnsanları kırmamaya dikkat edin. Belki biraz duygu dünyanızda neler olup bittiğine bakmak iyi olabilir.

BAŞAK BURCU -11 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki kişilerle ya da arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. Daha duygusal paylaşımlar yapabileceğiniz bir gün. Ancak iletişim kurarken insanları kırmamaya ya da alınganlık yapmamaya dikkat edin.

TERAZİ BURCU - 11 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşleriniz yoğun olabilir, ancak evden çalışabilir ya da bugün daha ziyade evinizde zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Duygusal olarak iniş-çıkışlı olabileceğiniz bir gün. Kendinizi doğru ifade etmeye dikkat etmeniz gerekiyor.

AKREP BURCU - 11 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işler, eğitim ya da seyahat konuları gündeminize gelebilir. Daha duygusal düşünebileceğiniz için önemli kararlar almamanızda fayda var. Farklı seçeneklerinizi değerlendirin.

YAY BURCU - 11 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başkalarıyla ortak kazançlar, borç ve ödemeler, kredi konuları gündeminize gelebilir. Bugün biraz duygusal olabilir, krizleri mantığınızla yönetmekte zorlanabilirsiniz. Önemli kararlar almamanızda fayda var.

OĞLAK BURCU - 11 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinizle aranızda yanlış anlaşılmalar, alınganlıklar ya da duygusal tepkiler söz konusu olabilir. Kırıcı olmamaya dikkat edin. Bu enerjiyi olumlu kullanabilirseniz yakınlaşma ve sıcak bir iletişimin olması mümkün.

KOVA BURCU - 11 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinizde yapmanız gereken işlerinizi tamamlamakla ve günlük rutinlerinizle ilgilenebilirsiniz. Çevrenizdeki insanlarla iletişim dilinize dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlığınıza da özen gösterin.

BALIK BURCU -11 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizde yanlış anlaşılmalar, alınganlıklar ya da duygusal tepkiler söz konusu olabilir. Her şeyi kişisel almamaya çalışın. Bu enerjiyi olumlu kullanabilirseniz ilişkilerde yakınlaşma ve sıcak bir iletişimin olması mümkün.

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