11 Mart 2026 burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor?

11 Mart 2026 Çarşamba günü astroloji burçlar için neler söylüyor? İşte 11 Mart 2026 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumları...

11 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 11 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün vizyonunuzu genişletme vakti. Uzaklarla ilgili projeler veya bir seyahat planı gündeme gelebilir. Merkür retrosuna yaklaşırken, fikirlerinizi kağıda dökün ama büyük imzalar için birkaç gün daha bekleyin.

Koç burcu kadını özellikleri

Koç burcu erkeği özellikleri

BOĞA BURCU - 11 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İkili ilişkiler ve evlilik hayatınız bugün mercek altında. Partnerinizle aranızdaki bağı güçlendirmek için derin ve samimi konuşmalar yapabilirsiniz. Eğer yalnızsanız, hayatınıza tutkulu ve gizemli biri girebilir. Uyum ve denge arayışınız akşam saatlerinde karşılık bulacak.



İKİZLER BURCU - 11 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İkili ilişkilerde dürüstlük sınavı verebilirsiniz. Partnerinizle olan iletişiminizde abartılı tepkilerden kaçının. Yay burcundaki Ay, size özgürlük alanı açarken, karşınızdaki kişinin sınırlarına saygı duymanız gerektiğini hatırlatıyor.

YENGEÇ BURCU - 11 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük rutinler ve iş hayatında yoğun bir tempo sizi bekliyor. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir gün; özellikle ayak ve bacak hassasiyetleri oluşabilir. Kendinize küçük molalar vermeyi ihmal etmeyin.

ASLAN BURCU - 11 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaratıcılığınızın zirvesindesiniz! Aşk hayatınızda flörtöz ve neşeli enerjiler hakim. Eğer bir hobiniz varsa bugün ona zaman ayırmak size ruhsal anlamda büyük bir tatmin getirecektir.

BAŞAK BURCU - 11 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev ve aile yaşantınızda bazı nostaljik konular gündeme gelebilir. Eski bir aile meselesini çözmek veya evi düzenlemek için ideal bir gün. Duygusal güvenliğinizi ön planda tutmak isteyeceksiniz.

TERAZİ BURCU - 11 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişim trafiğiniz oldukça hareketli. Yakın çevreniz, kardeşleriniz veya komşularınızla ilgili sürpriz haberler alabilirsiniz. Kısa bir yolculuk planı aniden gelişebilir, hazırlıklı olun.

AKREP BURCU - 11 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendi değerinizi sorguladığınız bir gün olabilir. Yeteneklerinizi kazanca dönüştürmek için yeni fikirler geliştirebilirsiniz. Harcamalar konusunda ise biraz daha temkinli olmanızda fayda var.

YAY BURCU - 11 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzda! Enerjiniz oldukça yüksek ve dikkat çekicidir. Bugün kendinizi şımartmak, yeni bir tarz denemek veya sadece kendiniz için bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. Şans sizden yana.

OĞLAK BURCU - 11 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Biraz içinize çekilmek ve dinlenmek isteyeceğiniz bir gün. Rüyalarınız bugün oldukça haberci olabilir. Gizli kalmış bazı bilgiler önünüze düşebilir, sezgilerinize güvenin.



KOVA BURCU - 11 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevreniz ve arkadaş gruplarınızla vakit geçirmek size iyi gelecek. Gelecek planlarınızla ilgili bir dostunuzdan önemli bir tavsiye alabilirsiniz. Kolektif çalışmalar için verimli bir gün.

BALIK BURCU - 11 MART 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU