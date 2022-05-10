11 Mayıs 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 11 Mayıs günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 11 Mayıs Çarşamba için günlük burç yorumları...



11 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 11 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük rutin işleriniz rahat bir akışta ilerleyebilir. Jüpiter burcunuza geçiş yapıyor. Projeleriniz, amaçlarınız ve hedeflerinizle ilgili cesur girişimlerde bulunabilirsiniz. Motivasyonunuz yükseliyor.

BOĞA BURCU -11 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günü partnerinize ayırabilir, hoş sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bugün Jüpiter’in Koç’a geçmesiyle birlikte kişisel gelişiminize daha fazla vakit ayırmaya başlayabilir, size katkı sağlayacak yeni alanlar bulabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 11 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günü ailenizle ve evinizle ilgilenmeye ayırabilirsiniz. Bugün Jüpiter’in Koç’a geçişiyle birlikte arkadaşlık ve sosyal yaşam alanınız hareketleniyor. Hayatınıza yeni insanlar girebilir, bolca sosyalleşebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 11 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili sürpriz gelişmeler olabilir. Jüpiter bugün Koç burcuna geçiyor ve sizi kariyerinizle ilgili desteklemeye başlıyor. İşlerinizin açılacağı bir sürece giriyorsunuz.

ASLAN BURCU -11 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularla ilgili bir gündeminiz oluşabilir. Bugün Jüpiter Koç’a geçiyor; yaşamınıza yurt dışı bağlantılı konularda şans ve hareketlilik getirmeye başlıyor. Karşınıza bolca seyahat fırsatı çıkabilir.

BAŞAK BURCU -11 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzda ilerlemeye devam ediyor. İlginizi çevrenizden ziyade kendi yaşamınıza odaklıyorsunuz. Bugün Jüpiter Koç’a geçiyor ve sizi ortak kazançlar, kredi, borç ve ödemeler gibi alanlarda desteklemeye başlıyor.

TERAZİ BURCU - 11 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

İçedönük bir gün geçirebilir, ancak yeni farkındalıklar kazanabilirsiniz. Bugün Jüpiter Koç’a geçiyor ve sizi evlilik alanınızda desteklemeye başlıyor. Hayatınıza yeni bir aşkın girebileceği ya da var olan ilişkinizin evliliğe doğru gidebileceği bir süreçtesiniz.

AKREP BURCU -11 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Katılmanız gereken etkinlikler ya da toplantılar olabilir. Bugün Jüpiter Koç’a geçiyor ve sizi çalışma yaşamınızla ilgili olarak destekliyor. Daha rahat ve konforlu çalışmaya başlayabilirsiniz, bunu sağlayacak koşullarınız oluşabilir.

YAY BURCU - 11 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yoğun bir iş gündeminiz var. Beklenmedik gelişmeler günü kolaylaştırabilir. Bugün yöneticiniz Jüpiter Koç’a geçiyor ve sizi aşk alanında desteklemeye başlıyor. Yaratıcılığınızı da daha fazla kullanabilir, hayattan daha çok keyif alabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 11 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işler ya da seyahatlerle ilgili bir gündeminiz olabilir. Bugün Jüpiter Koç’a geçiyor ve sizi ev alanınızdan desteklemeye başlıyor. Taşınma ya da bir ev alım-satımı planlarınız arasındaysa karşınıza güzel fırsatlar çıkmaya başlayabilir.

KOVA BURCU -11 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Borç ve ödemelerinizle ilgili rahat bir akışa geçebilirsiniz, yöneticiniz Uranüs sizi destekliyor. Bugün Jüpiter Koç’a geçiyor, yakınlarınızın desteğini daha çok hissetmeye başlayabilirsiniz. Almak istediğiniz bir eğitime başlamak için ideal bir döneme giriyorsunuz.

BALIK BURCU -11 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günü partnerinize ayırabilir, hoş sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bugün Jüpiter Koç’a geçiyor ve sizin para evinize geçmiş oluyor. Yatırım ve birikim yapmaya, daha çok kazanmaya başlayabilirsiniz. Ancak bir yandan harcamalarınız da artabilir.

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