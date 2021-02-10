11 Şubat günlük burç yorumları: Burçları neler bekliyor?

Elele astroloji sayfalarında günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı ve Çin astrolojisini bulabilirsiniz... İşte Astrolog Duygu Demir'in kaleminden 10 Şubat burç yorumları:

KOÇ BURCU - 11ŞUBAT 2021

Venüs ve Jüpiter beraber hareket ederken Kova burcunda meydana gelen yeni ay gelecekle ilgili umut dolu olmanızı sağlayacak. Sosyal çevrenizden beklediğiniz desteği alabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 11 ŞUBAT 2021

Venüs ve Jüpiter beraber hareket ederken Kova burcunda meydana gelen yeni ay kariyerinizde hak ettiğiniz ilerlemeyi almanızı sağlayacak. Güçlü bir destek ile atılım yapmaya hazır olun.

İKİZLER BURCU - 11 ŞUBAT 2021

Venüs ve Jüpiter beraber hareket ederken Kova burcunda meydana gelen yeni ay ile yeni eğitimler, seyahatler, uzun vadeli planlar peşinde olabilirsiniz. Ticari girişimleriniz desteklenecek.

YENGEÇ BURCU - 11 ŞUBAT 2021

Venüs ve Jüpiter beraber hareket ederken Kova burcunda meydana gelen yeni ay ortak finansal kaynaklar anlamında önünüzü açacak. Yeni fırsatlar, imkanlar, yatırım konuşmaları ve özgürleşme size iyi gelecek. Sağlılkla ilgili uğraşılarınız var ise iyi gelecek tedavi yöntemleri konuşulabilir.

ASLAN BURCU - 11 ŞUBAT 2021

Venüs ve Jüpiter beraber hareket ederken Kova burcunda meydana gelen yeni ay ilişkilerden yana sizi destekliyor. Partnerinizle güzel bir gelecek planı yapabilirsiniz. Yeni bir iş veya ortaklık, birliktelik için de destekleniyorsunuz.

BAŞAK BURCU - 11 ŞUBAT 2021

Venüs ve Jüpiter beraber hareket ederken Kova burcunda meydana gelen yeni ay ile iş ortamında güzel gelişmeler sizi bekliyor. Yeni fırsatlar, mülakatlar, konuşmalar olabilir.

TERAZİ BURCU - 11 ŞUBAT 2021

Venüs ve Jüpiter beraber hareket ederken Kova burcunda meydana gelen yeni ay size yeni bir flört, aşk, sohbet veya yeteneklerinizi ortaya koyduğunuz görüşmeler, spor alanında harkeetlenme vaat ediyor.

AKREP BURCU - 11 ŞUBAT 2021

Venüs ve Jüpiter beraber hareket ederken Kova burcunda meydana gelen yeni ay evin içine güzel, temiz, ferah enerjiler taşıyor. Dekorasyonunuzu yenileyebilirsiniz.

YAY BURCU - 11 ŞUBAT 2021

Venüs ve Jüpiter beraber hareket ederken Kova burcunda meydana gelen yeni ay iletişim, konuşmalar, sohbetler alanında yenilik vaat ediyor. Projeler, lansmanlar, sosyal medya ve web üzerinden girişimlerden yana şanslısınız.

OĞLAK BURCU -11 ŞUBAT 2021

Venüs ve Jüpiter beraber hareket ederken Kova burcunda meydana gelen yeni ay finansal anlamda şansın sizden yana olduğuna işaret etmekte. Gelirinizi arttıracak çalışmalar yapabilirsiniz.

KOVA BURCU - 10 ŞUBAT 2021

Venüs ve Jüpiter beraber hareket ederken burcunuzda meydana gelen yeni ay ile beklediğiniz, ihtiyaç duyduğunuz yenilenme enerjisi geliyor. Hayatınza ferahlık katılacak, ilişkilerinizi toparlamak isteyeceksiniz. Sağlık ve dış görünüşünüze dair olumlu gelişmeler var.

BALIK BURCU - 10 ŞUBAT 2021

Venüs ve Jüpiter beraber hareket ederken Kova burcunda meydana gelen yeni ay biraz kendinize dönüp, uzun vadeyi planlama enerjisi taşıyor. Sizi mutlu eden konulara, manevi anlamda güçlü tutan alanlara odaklanmak isteyeceksiniz.

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