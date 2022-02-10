11 Şubat 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 11 Şubat 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 11 Şubat günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 11 Şubat Cuma için günlük burç yorumları...

11 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 11 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki kişilerle kurduğunuz iletişim önem taşıyor. Sert bir dilden ve kırıcı olmaktan uzak durun. Kardeşlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir ve bir karar alınması gerekebilir. Gerçekçi olmalısınız.

BOĞA BURCU - 11 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda artık önünüzü göreceğiniz şekilde ilerleme isteğindesiniz. Kendinizi güvende hissetme ihtiyacınız büyük. Bu anlamda sizi ileride güçlendirecek bir karar verebilir ve adım atabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 11 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor ve yöneticiniz Merkür Plüton ile kavuşuyor. Bu enerjiden iyi yararlanmak adına hayatınızın odak noktasında olan konularla ilgili net kararlar alabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 11 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sizi zorlayan içsel süreçleriniz olabilir. Kendinizi güçlü hissetmeye ve artık ilerlemeye ihtiyacınız var. Bu yönde bir karar alabilir ve artık hayatınızı dönüştürebilirsiniz. Cesaretinizi toplayın.

ASLAN BURCU - 11 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevrenizdeki kişilere, sosyal hayatınıza daha gerçekçi bir gözle bakabilir ve bazı ilişkileri bitirebilirsiniz. Doğru bir iletişim diliyle sorunları çözmeniz de mümkün. Bu doğrultuda bir karar vermeniz gerekebilir.

BAŞAK BURCU - 11 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür bugün Plüton ile kavuşuyor ve kariyerinizle ilgili konular gündeminizde. Tüm detaylarıyla zaten düşünmüş olduğunuz konularda artık netleşme, karar verip ilerleme dönemindesiniz.

TERAZİ BURCU - 11 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yüksek öğrenimle ilgili ya da yurt dışı işlerinizle bağlantılı konularda, sizi ileride güçlendirecek bir karar alabilirsiniz. Hayatınızı dönüştürecek bir adım atabilirsiniz. Ancak gerçekçi olmalısınız.

AKREP BURCU - 11 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızın odak noktasında olan krizleri çözebilmeniz için gökyüzü sizi destekliyor. Yöneticiniz Plüton Merkür ile kavuşuyor. Bu enerjiden olumlu yararlanmak adına, dirençlerinizi bırakıp artık bazı kararları vermelisiniz.

YAY BURCU - 11 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizle ilgili bir dönüm noktasına gelmiş olabilirsiniz. Artık bir karar vermek ve hayatınızı değiştirmek isteği duyabilir ve bu yönde partnerinizle konuşabilirsiniz. Ancak abartılı hayallere kapılmamalısınız.

OĞLAK BURCU - 11 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük hayat düzeninizi etkileyecek bir karar alabilirsiniz. Rutinlerinizi değiştirmeniz mümkün. Yeni bir yapılandırma içine girerek daha verimli olabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili bir konu da gündeminizde olabilir.

KOVA BURCU - 11 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizle ilgili bir dönüm noktasına gelmiş olabilirsiniz. Bir karar vermek ve hayatınızı değiştirmek isteği duyabilir ve bu yönde partnerinizle iletişim kurabilirsiniz. Ancak ne istediğinizden emin olun.

BALIK BURCU - 11 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaşadığınız yeri değiştirmek, evinizi taşımak, hatta başka bir şehre yerleşmek gibi hayatınızı dönüştürecek bir kararın eşiğinde olabilirsiniz. Hayallerinizden vazgeçmeyin ancak gerçekleri de gözden kaçırmayın.

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