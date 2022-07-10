11 Temmuz 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 11 Temmuz 2022 Pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 11 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 11 Temmuz Pazartesi için günlük burç yorumları...



11 TEMMUZ 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 11 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz ama ani şok edici gelişmeler gerçekleşebilir. Bunun sonucunda da beklenmedik harcamalar yapabilirsiniz. Yolculuklarda ani kazaya dikkat.

BOĞA BURCU - 11 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün para, maddi konular, ameliyatlar gündeminize gelebilir. Ani harcamalar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Sağlığınıza ise dikkat etmelisiniz.

İKİZLER BURCU - 11 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün yakın arkadaş, partner ya da ortakla ilgilenebilirsiniz ama ani beklenmedik durumlar aranızda duygusal sorunlara yol açabilir.

YENGEÇ BURCU - 11 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün çalışma hayatınız, yanınızda çalışanlar ya da gündelik işlerle ilgilenebilirsiniz ama ani problemler karşınıza çıkabilir. Özellikle de sosyal çevrenizle ilgili ani gelişmeler yüzünden ani sorunlar yaşayabilirsiniz.

ASLAN BURCU - 11 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün aşk, flört, ilişki konularıyla ilgileniyorsunuz ve kariyerinizle ilgili ani gelişmeler tadınızı kaçırabilir. Ama beklenmedik bir ikramiye haberi de alabilirsiniz. Her şeye hazırlık olun. Ayrıca hayatınızın aşkı da ani olarak karşınıza çıkabilir.

BAŞAK BURCU - 11 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; bugün aile ve evinizle ilgilendiğiniz bir gündesiniz ama seyahat, hukuk, eğitimle ilgili ani sorunlar duygusal olarak sizi zorlayabilir. Seyahatlerde dikkatli olmalısınız.

TERAZİ BURCU -11 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün yakın çevre, kardeşlerle iletişim trafiğiniz artabilir. Ayrıca kısa seyahatler gerçekleştirebilirsiniz. Ama ani harcamalar yapabilirsiniz. Bazı sorunlar gerçekleşebilir.







AKREP BURCU -11 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün par, maddi kaynaklarla ilgili kadınlardan yardım alabilir, yeni kaynaklar için adımlar atabilirsiniz ama partner ya da ortaktan dolayı ani harcamalar gerçekleşebilir.







YAY BURCU - 11 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün kendinizi neşeli ve iyi hissediyorsunuz. Ama ani sağlık problemlerine dikkat etmelisiniz, koşuşturmanızın arttığı bir süreçtesiniz.

OĞLAK BURCU - 11 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün duygusal olarak içe çekilebilirsiniz. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ama karşınıza ani aşk çıkabilir ya da aşk, çocuk, hobilerle ilgili ani beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz.

KOVA BURCU -11 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Aile içindeki ani problemler duygusal olarak sizi zorlayabilir.

BALIK BURCU -11 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün kariyer ve iş hayatınızla ilgilendiğiniz bir gündesiniz ve bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz ayrıca iletişimde yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir. Dikkatli olmalısınız.

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