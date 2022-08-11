12 Ağustos Kova Dolunayının burçlara etkisi ne olacak? Astrolog Dilara Yıldızhan dolunayın etkilerini yorumladı...

12 Ağustos tarihinde İstanbul saatiyle 04:35’te gerçekleşecek. Dolunay zamanlarında belirsiz olan her şey belirli hale gelir. Sonlanma ve yeniye yer açma demektir. Satürnyen bir dolunay gerçekleşecek. Yani bitişler ani ve beklenmedik şekilde gerçekleşebilir.

Ay 19 derece Kova burcunda olacak ve burada yer alan sabit yıldız Castradır. Erisyen özelliklere sahiptir ve bölücülük, yıkıcılık, kontrolsüz öfke gibi durumlardan dolayı ani beklenmedik sonlanmalara hazır olun. Ama güç sahipleri ve asıl gücü yönetebilenler, bu krizden büyük kar elde edebilirler çünkü Plüton 120lik. Bu da krizi fırsata dönüştürebilme ihtimalini gösteriyor.

Kolektif alanda ilişki, ortaklık konularıyla ilgili sonlanmalar, kariyer ve iş değişikleri, otoriteyle ilgili sorunlar, topluluk-derneklerde, arkadaş çevrenizde değişimler, kadersel bitişler yaşanabilir. T Kare açı kalıbına sahip bir dolunayda Uranüs&Marsa&Kad'a kare olduğu için beklenmeyi bekleyin. Önüne geçemezsiniz ama olan duruma adapte olursanız süreci rahat atlatırsınız. Çünkü Uranüs her zaman yerine bir yenisini getirecektir. Kuzey ay düğümü devrede olduğu için de çok daha iyisi olacaktır.

DOLUNAYIN TÜRKİYE AÇISINDAN ETKİLERİ NELER OLACAK?

Türkiye açısından; topluluk, dernekler, devletin ikincil yönetici ve bürokratlarıyla ilgili değişimler gerçekleşebilir. Kriz ise kendini göstermeye devam edecek ama az da olsa bir iyileşme gerçekleşebilir. Eğitim, mahkeme, hukuk, rektörler, din adamlarıyla ilgili beklenmedik karar ve değişimler gerçekleşebilir. Beklenmedik spekülasyonlar ve sorunlar kendini gösterebilir. Ama eğitim konusunda ufak, tefek olumlu denilebilecek adımlar da atılabilir.

12 AĞUSTOS DOLUNAYININ BURÇLARA ETKİSİ

Sevgili Koç; sosyal çevre, otorite konularında belirsiz konular belirli hale gelirken maddi konularda sorunlar yaşamanız muhtemel. Bundan dolayı harcama konularında dikkatli olmalısınız.

Sevgili Boğa; ; kariyer ve iş hayatınızla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Ani bitişler de gerçekleşebilir.

Sevgili İkizler; seyahat, eğitim, hukuk, yakın ya da uzak çevrenizle ilgili kararlar gündeminize gelebilir ama bu durum psikolojinizi zorlayabilir.

Sevgili Yengeç; borç, vergi, ödemeler, nafaka, mirasla ilgili belirsizlikler belirli hale gelirken maddi açıdan sizi zorlayan durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Sevgili Aslan; partner ya da ortakla ilgili ani beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Artık ilişkilerinizle ilgili belirsiz konular belirli hale gelebilir

Sevgili Başak; çalışma hayatı, sağlık, gündelik hayat konularıyla ilgili belirsiz durumlar belirli hale gelirken sizi zorlayacak ani durumlar gerçekleşebilir.

Sevgili Terazi; aşk, çocuk, hobi, borsa alanındaki gelişmelerle maddi harcamalarınız artabilir. Ama buna rağmen sizin için iyi olacak gelişmeler de gerçekleşebilir.

Sevgili Akrep; aile ve ev-kariyer hayatınızı etkileyen önemli gelişmeler gerçekleşebilir ve olanlar sizi sarsabilir.

Sevgili Yay; kardeşler, eğitim, yakın çevre, seyahat, medya alanında belirsiz konular belirli hale gelirken sonuçlar sizin için iyi olacak.

Sevgili Oğlak; para, kazançlar, maddi konularda belirsiz konular belirli hale gelirken çok para harcayabilirsiniz.

Sevgili Kova; sağlık problemleri yaşayabilirsiniz. Ayrıca ben-sen dengesini kaçırabilir ve partner ya da ortakla çocuk, hobi, tatil gibi konularda anlaşmazlık yaşayabilirsiniz.

Sevgili Balık; bilinçaltı, psikolojik durumunuzda sorunlar gerçekleşebilir. Ayrıca sağlığınız çok ama çok önemli olacak.