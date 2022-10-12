Astrolojide bugün: Gökyüzünde 'Büyük Hava Üçgeni' var... Şanslı 3 burç

Gökyüzünde; “Büyük Hava Üçgeni” var. Peki, bu astrolojide ne anlama geliyor? Astrolog Elif Bozkurter şöyle anlatıyor:

Yani, Aşk’ın gezegeni Venüs; Satürn, Mars Merkür ve Güneş'ten destek alıyor. Kalıcı ilişkilerin temelleri atılıyor.

Özellikle Kova, Terazi ve İkizler burçları şans sizden yana!

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