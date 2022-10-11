12 Ekim 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 12 Ekim 2022 Çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 12 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 12 Ekim Çarşamba için günlük burç yorumları...

12 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 12 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün maddi kaynaklarınızla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizden ya da otoritelerden dolayı ani para çıkışları gerçekleşebilir. Ayrıca iletişimde, eğitimlerde ve trafikte dikkat dağınıklığına dikkat etmelisiniz. Partnerle fikir uyuşmazlıkları gerçekleşebilir ama çözümü orta yolu bulmak olacak.



BOĞA BURCU - 12 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün kendinizi ifade ederken çok fevri davranabilirsiniz bu da otoritelerle anlaşmanızda zorluk çıkarabilir. Kariyer hayatınızda değişimler gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizden dolayı maddi kaynaklarda açıkçası dolandırılabilirsiniz, dikkatli olmalısınız. Akşam saatlerinde ise arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecek ama borç alıp-vermenizi tavsiye etmiyorum.







İKİZLER BURCU - 12 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Duygularınızı dışarıya yansıtmakta zorlanabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, hukuk, seyahat, uzak akrabalarla ilgili ise ani sorunlar gerçekleşebilir. Aşk, çocuk, tatil, hobilerinizle ilgili ise güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerinde kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz.

YENGEÇ BURCU -12 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz ama çok para harcayabilirsiniz. Aile ve evinizle ilgili kalıç yatırımlar yapabilirsiniz. Bir taraftan ise psikolojik olarak zorlanabilirsiniz ve bulaşıcı hastalıklara karşı daha korumasız olabilirisiniz. Eğitim, yurt dışı, hukukla ilgili sorunlar gerçekleşebilir. Kariyer hayatınızda ise iletişimde olayları abartabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise sosyal çevrenizle seyahat, eğitim kararı alabilirsiniz.







ASLAN BURCU - 12 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün kariyer ve iş hayatınızda ani olaylar gerçekleşebilir ve bu durum ilişkinize olumsuz yansıyabilir. Ama partner ya da ortakla kalıcı kararlar alabilirsiniz. Beraber eğitim alabilir, seyahat edebilirsiniz. Kariyerinizle ilgili ise akşam saatlerinde hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek ufak şanslar elde edebilirsiniz.

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BAŞAK BURCU - 12 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz ve bu konularla ilgili ani güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ama sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Çalışma hayatınızdaki otoritelerle anlaşmazlık gerçekleşebilir. Çalışma hayatınızda doğru kararlar alırsanız maddi olarak ise güçlenebilirsiniz. Harcamalarınız ise artabilir. Akşam saatlerinde partnerle güzel zaman geçirebilirsiniz.







TERAZİ BURCU -12 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün finans, okültizm, ameliyat ya da mahrem konular gündeminize gelebilir. Çocuk, aşk, tatil ya da borsadan dolayı para kaybı yaşayabilirsiniz. Bir taraftan ise hobi, çocuk, aşk, tatil konularında kalıcı adımlar atabilirsiniz. Partnerle iletişimde ben-sen dengesiniz kurmakta zorlanabilirsiniz ve karşı taraf durumu büyütebilir. Akşam saatlerinde sağlık olarak ve psikolojik olarak şifalanabilirsiniz.

AKREP BURCU -12 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün partner ya da ortakla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Aile içinde bazı sorunlar gündeminize gelebilir. Eğer gizli bir aşk varsa hayatınızda onunla ilgili kalıcı adımlar atabilirsiniz. Baş bölgesi, kanama, şeker gibi rahatsızlara ise dikkat etmelisiniz. Akşam saatlerinde çocuk, aşk, eğlence, hobilerinizle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

YAY BURCU - 12 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün gündelik hayat, çalışma hayatı, evcil hayvanlarınızla ilgili konular gündeminize aniden gelebilir. Çalışma hayatınızdaki kişiler ve otoriteyle iletişimde sorunlar gerçekleşebilir. Ani olarak boyun bölgesi rahatsızlığı yaşayabilirsiniz. Sosyal çevre ya da partnerle beraber is kalıcı adımlar atabilirsiniz. Beraber eğitim alabilir, anlaşmazlıklarda uzlaşabilir, seyahat edebilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 12 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün aşk, çocuk, hobi, borsa ya da tatil konularında ani gelişmeler gerçekleşebilir. Ani para çıkışlarına dikkat etmelisiniz. Kariyer ve aile hayatınız arasındaki dengeyi kurmakta zorlanabilirsiniz ve bu da iletişimde sorunlara yol açabilir. Akşam saatlerinde ise çocuk, aşk, hobi konularında güzel kararlar alabilirsiniz. Bu kararlar ise eğitim, seyahat gibi konularla ilgili olabilir.

KOVA BURCU- 12 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün aile ve evinizle ilgilenebilirsiniz ama aile içinde ani olaylar gerçekleşebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukukla ilgili ise kalıcı kararlar alabilirsiniz. Akşam saatlerinde aile ve evinizle ilgili konularda daha merhametli davranabilirsiniz ayrıca ailenizle ilgili hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için adımlar atabilirsiniz.

BALIK BURCU -12 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün yakın çevre, kardeşler, yakın akrabalarla iletişime geçebilirsiniz. Trafikte ise dikkatli olmalısınız ani kazaya açıksınız. Maddi kaynaklarınızla ve ilişkinizle ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz. Ama harcamalara dikkat.

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