12 Mart 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 12 Mart 2022 Cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 12 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 12 Mart Cumartesi için günlük burç yorumları...



12 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 12 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu hafta sonunu evinizde dinlenerek geçirmek isteyebilirsiniz. Aile üyeleri sürpriz şekilde bir araya gelebilir. Onlarla daha çok vakit geçirmek ya da evinizde yapılması gereken işlerle ilgilenmek size iyi gelebilir.

BOĞA BURCU - 12 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi ifade ederken duygularınızın ön planda olabileceği bir gün. Uzun süredir bir araya gelmediğiniz akrabalarınız ya da kardeşlerinizle görüşebilirsiniz. Yemekli toplantılar söz konusu olabilir.

İKİZLER BURCU - 12 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eviniz için alışverişe çıkabilirsiniz, yeme-içme harcamalarınız artabilir. Ayrıca rasyonel olmaktan ziyade duygularınızla hareket edebileceğiniz için satın alma kararları verirken dikkatli olun.

YENGEÇ BURCU - 12 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki transitine devam ediyor. Plan ve programlar yapabilirsiniz ancak duygusal iniş çıkışlarınız olabileceğiniz için ani kararlar almamaya çalışın. Bazı fikirleriniz sonradan değişebilir.

ASLAN BURCU - 12 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Duygusal hissedebileceğiniz bir hafta sonuna başlıyorsunuz. Ailenizle zaman geçirmek ya da yalnız kalmak isteyebilirsiniz. İnsanları kırmamaya dikkat edin. Biraz iç dünyanıza yoğunlaşmak size iyi gelebilir.

BAŞAK BURCU -12 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizdeki kişiler ya da arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. Her zamankinden farklı planlar yaparak sosyalleşmek isteyebilirsiniz. Ancak iletişim kurarken ani tepkilere karşı dikkatli olun.

TERAZİ BURCU - 12 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonuna taşımak zorunda kaldığınız bazı işleriniz olabilir. Ev ortamında olmak size iyi gelecek. Duygusal olarak iniş-çıkışlı olabilirsiniz. Kendinizi doğru ifade etmeye dikkat etmeniz gerekiyor.

AKREP BURCU - 12 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işler, eğitim ya da seyahat konuları gündeminizde olabilir. Duygusal düşünebileceğiniz için önemli kararlar almamanızda fayda var. Farklı seçeneklerinizi değerlendirin.

YAY BURCU - 12 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başkalarıyla ortak kazançlar, borç ve ödemeler, kredi konuları gündeminizde olabilir. Biraz duygusal olabilir, krizleri mantığınızla yönetmekte zorlanabilirsiniz. Önemli kararlar almamaya çalışın.

OĞLAK BURCU - 12 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinizle aranızda yanlış anlaşılmalar, alınganlıklar ya da duygusal tepkiler söz konusu olabilir. Kırıcı olmamaya çalışın. Bu enerjiyi olumlu kullanabilirseniz yakınlaşma ve sıcak bir iletişimin olması mümkün.

KOVA BURCU - 12 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu hafta sonu evinizde zaman geçirmek isteyebilir, yapmanız gereken rutin işleri tamamlamakla ilgilenebilirsiniz. Sağlığınıza da özen göstermenizde fayda var. Dinlenmeye özen gösterin.

BALIK BURCU -12 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizde yanlış anlaşılmalar, alınganlıklar ya da çeşitli duygusal krizler söz konusu olabilir. Bu enerjiyi olumlu anlamda kullanabilirseniz aranızda yakınlaşma ve sıcak paylaşımların olması mümkün.

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