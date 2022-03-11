12 Mart 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..
Haftanın altıncı günü astrolojik açıdan sizi neler bekliyor? Cumartesi günü burçlara neler getiriyor? 12 Mart 2022 günlük burç yorumları Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü'nün kaleminden. İşte tüm burçlar için 12 Mart 2022 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 12 Mart 2022 Cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 12 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 12 Mart Cumartesi için günlük burç yorumları...
- Mart 2022 aylık burç yorumları: Aşk, kariyer, sağlık... Burçları neler bekliyor?
- Aşk, para: Hande Kazanova'dan 2022'nin en şanslı burçları
- Haftalık burç yorumları (7 Mart - 13 Mart 2022)
- Mart 2022 burç yorumları
- Hande Kazanova'dan 2022 yorumları: Astroloji neler söylüyor?
12 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...
KOÇ BURCU- 12 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu hafta sonunu evinizde dinlenerek geçirmek isteyebilirsiniz. Aile üyeleri sürpriz şekilde bir araya gelebilir. Onlarla daha çok vakit geçirmek ya da evinizde yapılması gereken işlerle ilgilenmek size iyi gelebilir.
BOĞA BURCU - 12 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi ifade ederken duygularınızın ön planda olabileceği bir gün. Uzun süredir bir araya gelmediğiniz akrabalarınız ya da kardeşlerinizle görüşebilirsiniz. Yemekli toplantılar söz konusu olabilir.
İKİZLER BURCU - 12 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eviniz için alışverişe çıkabilirsiniz, yeme-içme harcamalarınız artabilir. Ayrıca rasyonel olmaktan ziyade duygularınızla hareket edebileceğiniz için satın alma kararları verirken dikkatli olun.
YENGEÇ BURCU - 12 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay sizin burcunuzdaki transitine devam ediyor. Plan ve programlar yapabilirsiniz ancak duygusal iniş çıkışlarınız olabileceğiniz için ani kararlar almamaya çalışın. Bazı fikirleriniz sonradan değişebilir.
ASLAN BURCU - 12 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Duygusal hissedebileceğiniz bir hafta sonuna başlıyorsunuz. Ailenizle zaman geçirmek ya da yalnız kalmak isteyebilirsiniz. İnsanları kırmamaya dikkat edin. Biraz iç dünyanıza yoğunlaşmak size iyi gelebilir.
BAŞAK BURCU -12 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevrenizdeki kişiler ya da arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. Her zamankinden farklı planlar yaparak sosyalleşmek isteyebilirsiniz. Ancak iletişim kurarken ani tepkilere karşı dikkatli olun.
TERAZİ BURCU - 12 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hafta sonuna taşımak zorunda kaldığınız bazı işleriniz olabilir. Ev ortamında olmak size iyi gelecek. Duygusal olarak iniş-çıkışlı olabilirsiniz. Kendinizi doğru ifade etmeye dikkat etmeniz gerekiyor.
AKREP BURCU - 12 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yurt dışı bağlantılı işler, eğitim ya da seyahat konuları gündeminizde olabilir. Duygusal düşünebileceğiniz için önemli kararlar almamanızda fayda var. Farklı seçeneklerinizi değerlendirin.
YAY BURCU - 12 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başkalarıyla ortak kazançlar, borç ve ödemeler, kredi konuları gündeminizde olabilir. Biraz duygusal olabilir, krizleri mantığınızla yönetmekte zorlanabilirsiniz. Önemli kararlar almamaya çalışın.
OĞLAK BURCU - 12 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinizle aranızda yanlış anlaşılmalar, alınganlıklar ya da duygusal tepkiler söz konusu olabilir. Kırıcı olmamaya çalışın. Bu enerjiyi olumlu kullanabilirseniz yakınlaşma ve sıcak bir iletişimin olması mümkün.
KOVA BURCU - 12 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu hafta sonu evinizde zaman geçirmek isteyebilir, yapmanız gereken rutin işleri tamamlamakla ilgilenebilirsiniz. Sağlığınıza da özen göstermenizde fayda var. Dinlenmeye özen gösterin.
BALIK BURCU -12 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkinizde yanlış anlaşılmalar, alınganlıklar ya da çeşitli duygusal krizler söz konusu olabilir. Bu enerjiyi olumlu anlamda kullanabilirseniz aranızda yakınlaşma ve sıcak paylaşımların olması mümkün.
Astrolog Sibel Süslü'yü takip etmek için: instagram.com/sibellsuslu/
Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...
2022'NİN EN ŞANSLI BURÇLARI İÇİN VİDEOYA BAKABİLİRSİNİZ
İLGİLİ İÇERİKLER
- Burçlar arası uyum tablosu
- Yükselen burç hesaplama
- Çin astrolojisi
- Tarot falı bakma
- Bebek burçları
- Alçalan Burç Nedir? Alçalan Burç Hesaplama
- Rüya tabirleri sözlüğü
- Günlük, haftalık, aylık burç yorumları, burç özellikleri için tıklayın
- Hande Kazanova’dan 2021 astroloji yorumu! 2021'de neler yaşanacak?
- Doğum haritası nasıl çıkartılır?
- Hangi burç nasıl göz makyajı yapmalı? Burçlara göre göz