12 Mayıs 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 12 Mayıs 2022 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 12 Mayıs günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 12 Mayıs Perşembe için günlük burç yorumları...



12 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 12 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günü partnerinize ayırabilir, ilişkinizle ilgili bazı konuları konuşabilirsiniz. Karşılıklı anlayış ve empati önem taşıyor. Bazı hayal kırıklıkları söz konusu olabilir. Kendinizi doğru ifade etmekte zorlanabileceğiniz bir gün.

BOĞA BURCU -12 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük rutin işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Yarım kalan işleri tamamlamak ya da iş akış planı yapmak için uygun bir gün. Sağlığınızla ilgili önemsemediğiniz konular ufak tefek rahatsızlıklar olarak karşınıza çıkabilir.

İKİZLER BURCU - 12 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günü partnerinize ayırabilir, ilişkinizle ilgili bazı konuları masaya yatırabilirsiniz. Kendinizi doğru ifade edebilirseniz sorunların çözümü sağlanabilir ve ilişkiniz güçlenebilir. Yanlış anlamalara dikkat.

YENGEÇ BURCU - 12 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günü ailenizle ve evinizle ilgilenmeye ayırabilirsiniz. Evinizde yapılması gereken işlerle ilgilenmek, başlanmış olan çalışmaları tamamlamak için uygun zaman. Aile üyeleriyle bazı konuları konuşmanız gerekebilir.

ASLAN BURCU -12 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki kişilerle bazı diyaloglara girebilirsiniz. Bir akrabanız ya da kardeşinizden destek alabilirsiniz. Kendinizi doğru ifade etmeniz önemli. Güç savaşlarından uzak durun.

BAŞAK BURCU -12 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularla ilgili bir gündeminiz oluşabilir. Bütçenizi dengelemek için yeniden gözden geçirmeniz gereken konular olabilir. Bir finans uzmanından destek almayı düşünebilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 12 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Ay sizin burcunuzda ilerlemeye başlıyor. İlginizi çevrenizden ziyade kendi yaşamınıza odaklıyorsunuz. Plan ve projelerinizi yeniden ele alabilirsiniz. Önceden başladığınız konularda ilerlemeye çalışın.

AKREP BURCU -12 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizle kalmak ve bazı konuları derinlemesine düşünmek isteyebilirsiniz. Yeni farkındalıklar kazanıyorsunuz. Yöneticiniz Plüton sizi destekliyor. İçinizden geçenleri yazıya dökmenizde fayda var.

YAY BURCU - 12 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Katılmanız gereken etkinlik ya da toplantılar olabilir. Girdiğiniz sosyal ortamlarda bolca diyalog kurabilirsiniz. Ancak kendinizi ifade ederken yanlış kelimeler kullanabilir ya da yanlış anlaşılabilirsiniz, dikkatli olun.

OĞLAK BURCU - 12 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşlerinize odaklı olabileceğiniz bir gün. Görüşme ya da toplantı trafiğiniz yoğun olabilir. Bolca diyalog kurabilirsiniz. Ancak yanlış kelimeler kullanabilir ya da doğru ifadelerde zorlanabilirsiniz, dikkatli olun.

KOVA BURCU -12 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işler, seyahat ya da eğitim konularıyla ilgili bir gündeminiz oluşabilir. Kafanızın karışık olabileceği bir gün. Bir mentor ya da otorite figüründen fikir almayı düşünebilirsiniz.

BALIK BURCU -12 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Borç ve ödemelerinizle ilgili olarak oluşan belirsizlikler sizi rahatsız edebilir. Bazı kişilerden destek almayı düşünebilirsiniz. Bir finans uzmanına danışmak iyi bir fikir olabilir. Emin olmadığınız kararlar almayın.

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