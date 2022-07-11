12 Temmuz 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 12 Temmuz 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 12 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 12 Temmuz Salı için günlük burç yorumları...



12 TEMMUZ 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 12 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün kariyer ve iş hayatınızla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca kariyer hayatınızdan bir kadınla bazı sorunlar yaşanabilir.

BOĞA BURCU - 12 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün yurt dışı, hukuk, eğitim, seyahat konularıyla ilgilenebilirsiniz ayrıca kariyer hayatınızda otoriteyle bazı sorunlar gerçekleşebilir.

İKİZLER BURCU - 12 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün maddi kaynaklar, ödeme, miras gibi finansal durumunuzu gözden geçirebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat ya da hukuk alanlarında sizin için kalıcı ve uzun vadeli kararlar alabilirsiniz, otoriteden destek görebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 12 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün partner, yakın arkadaş ya da ortakla zaman geçirebilirsiniz. Maddi kaynaklar, finansal durumunuzla ilgili bazı sorunlar yaşanabilir.

ASLAN BURCU - 12 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz. Partner ya da ortakla bazı konularda anlaşmazlıklar yaşanabilir. Diz, eklem, deri rahatsızlıkları yaşayabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 12 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; bugün aşk, hobi, çocuk ya da borsa gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Çalışma hayatınızda yad a gündelik hayattaki otorite figürleriyle sorunlar gerçekleşebilir ama aşk konusunda şanslısınız. Ayrıca bol bol eğlenebilirsiniz.

TERAZİ BURCU -12 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün aile ve ev hayatınızla ilgilenebilirsiniz. Aile içinde bazı anlaşmazlıklar yaşanabilir. Aşk, çocuk, eğlence, tatil, hobi ya da borsayla ilgili bu süreçte dikkatli olmalısınız. Bazı engellerle karşılaşabilirsiniz ve sorumluluk almanız gereken durumlar karşınıza çıkabilir.







AKREP BURCU -12 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün yakın çevre, kardeşlerle iletişim artabilir. Sosyal medya, eğitim konularıyla ilgilenebilirsiniz. Aile içinde ise sorumluluklarınız bazı sorunlar yaşamanıza neden olabilir.







YAY BURCU - 12 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün maddi kaynaklar, iş, para konularıyla ilgilenebilir, kadınlardan bu konularda tavsiyeler ve yardımlar alabilirsiniz. Ayrıca iletişim sorunlarına dikkat etmelisiniz, iletişimde otoriteyle anlaşmazlık, kardeşlerle yakın çevreyle iletişimde sorunlar gerçekleşebilir. Uzlaşırsanız uzun vadeli kararlar alabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 12 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün kendinizi gerçekçi şekilde ifade edebiliyor, duygularınızı yansıtabilirsiniz Maddi konularda ise bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz, otoriteden estek almakta zorlanabilirsiniz. Gereksiz harcama yapmamaya çalışmalısınız.

KOVA BURCU -12 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak, bilinçaltı temizliği yapmak için ise harika bir gündesiniz. Bazı bedensel rahatsızlıklarınız nüksedebilir, kendinizi ortaya koymakta zorlanabilirsiniz.

BALIK BURCU -12 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Gizli otorite düşmanlarına dikkat etmelisiniz. Bilinçaltınızda olan korkular yüzünden henüz somutlukta olmamasına rağmen sorunlar yaşayabilirsiniz.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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