13 Eylül 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 13 Eylül 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 13 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 13 Eylül Salı için günlük burç yorumları...

13 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU- 13 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün saat 07:52-14:39 arasında ay boşlukta olacak. Bu saatlerde yepyeni bir şeylere başlamanız önerilmez. Başlanılan işleri toparlama ya da deşarj olma saatleridir. Saat 14:39’dan sonra para ve maddi konular ön plana çıkıyor olacak. Para ve kaynaklarınızı geliştirmek için kadınlardan yardım alabilirsiniz.

Boğa burcu - 13 Eylül 2022 günlük burç yorumu

Sevgili Boğa; bugün saat 07:52-14:39 arasında ay boşlukta olacak. Bu saatlerde yepyeni bir şeylere başlamanız önerilmez. Başlanılan işleri toparlama ya da deşarj olma saatleridir. Saat 14:39’dan sonra kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Etrafınızdaki insanlar sizden bir şeyler isteyebilirler. Duygularınızı rahatça aktarmaya başlıyorsunuz. Kişisel bakım yaptırabilirsiniz.







İKİZLER BURCU - 13 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün saat 07:52-14:39 arasında ay boşlukta olacak. Bu saatlerde yepyeni bir şeylere başlamanız önerilmez. Başlanılan işleri toparlama ya da deşarj olma saatleridir. Saat 14:39’dan sonra içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak sizi şifalandıracaktır. Ayrıca gizli kadın düşmanlara dikkat, çevrenizde görünür olmaya başlarlar.

YENGEÇ BURCU -13 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün saat 07:52-14:39 arasında ay boşlukta olacak. Bu saatlerde yepyeni bir şeylere başlamanız önerilmez. Başlanılan işleri toparlama ya da deşarj olma saatleridir. Saat 14:39’dan sonra sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz.







ASLAN BURCU - 13 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün saat 07:52-14:39 arasında ay boşlukta olacak. Bu saatlerde yepyeni bir şeylere başlamanız önerilmez. Başlanılan işleri toparlama ya da deşarj olma saatleridir. Saat 14:39’dan sonra kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir, iş hayatınıza odaklanabilirsiniz ama sürtüşmeler yaşanabilir.

BAŞAK BURCU - 13 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün saat 07:52-14:39 arasında ay boşlukta olacak. Bu saatlerde yepyeni bir şeylere başlamanız önerilmez. Başlanılan işleri toparlama ya da deşarj olma saatleridir. Saat 14:39’dan sonra yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları ön plana çıkıyor. Bu konularda güzel gelişmeler yaşanabilir.







TERAZİ BURCU -13 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün saat 07:52-14:39 arasında ay boşlukta olacak. Bu saatlerde yepyeni bir şeylere başlamanız önerilmez. Başlanılan işleri toparlama ya da deşarj olma saatleridir. Saat 14:39’dan sonra finansal durumunuz ön plana çıkabilir. Ani para giriş-çıkışları gerçekleşebilir.

AKREP BURCU -13 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün saat 07:52-14:39 arasında ay boşlukta olacak. Bu saatlerde yepyeni bir şeylere başlamanız önerilmez. Başlanılan işleri toparlama ya da deşarj olma saatleridir. Saat 14:39’dan sonra partner, ortak ya da yakın arkadaşınızla ilgilenebilirsiniz. Ben-sen dengesini kurarken dikkatli olmalısınız ve güvenmelisiniz.

YAY BURCU - 13 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün saat 07:52-14:39 arasında ay boşlukta olacak. Bu saatlerde yepyeni bir şeylere başlamanız önerilmez. Başlanılan işleri toparlama ya da deşarj olma saatleridir. Saat 14:39’dan sonra çalışma hayatıyla, yanınızda çalışanlarla ilgilenebilirsiniz. Ani boğaz bölgesi rahatsızlıkları yaşayabilirsiniz. Diyete başlamak bir doğru bir gündesiniz.

OĞLAK BURCU - 13 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün saat 07:52-14:39 arasında ay boşlukta olacak. Bu saatlerde yepyeni bir şeylere başlamanız önerilmez. Başlanılan işleri toparlama ya da deşarj olma saatleridir. Saat 14:39’dan sonra aşk, hobi, çocuk, tatil konularıyla ilgilenebilirsiniz ve güzel bir gün geçirebilirsiniz. Şansınızın açık olduğu bir gündesiniz.

KOVA BURCU- 13 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün saat 07:52-14:39 arasında ay boşlukta olacak. Bu saatlerde yepyeni bir şeylere başlamanız önerilmez. Başlanılan işleri toparlama ya da deşarj olma saatleridir. Saat 14:39’dan sonra aile ve evinizle ilgileniyorsunuz. Aile içinde bazı tartışmalar gerçekleşebilir ama sevdiklerinizle güzel bir gün geçireceksiniz.

BALIK BURCU -13 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün saat 07:52-14:39 arasında ay boşlukta olacak. Bu saatlerde yepyeni bir şeylere başlamanız önerilmez. Başlanılan işleri toparlama ya da deşarj olma saatleridir. Saat 14:39’dan sonra eğitim, kısa seyahatlerle ilgili konular gündeminize gelebilir. Kardeşlerinizle ya da yakın çevrenizle iletişiminiz artabilir, onlarla vakit geçirebilirsiniz.

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