13 Şubat 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 13 Şubat 2022 Pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 13 Şubat günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 13 Şubat Pazar için günlük burç yorumları...



13 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 13 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününü ailenize ayırabilir, evinizde vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Ancak eşiniz ya da partnerinizle duygusal çatışmalar yaşamanız mümkün. Akşam saatlerini biraz daha dingin geçirebilirsiniz.

BOĞA BURCU - 13 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki kişilerle, kardeşlerinizle ya da akrabalarınızla bir arada olabilir, ev ortamında vakit geçirebilirsiniz. Bazı gerilimlerin olması mümkün. Ani tepkiler vermemeye dikkat edin.

İKİZLER BURCU - 13 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftayı kapatırken parasal konularla ilgili bir gündeminiz olabilir. Eviniz için bazı harcamalar yapmanız gerekebilir ve bütçenizi biraz zorlayabilirsiniz. Duygusal kararlar vermemeye dikkat edin.

YENGEÇ BURCU - 13 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Sezgilerinizin güçlü, duygularınızın yoğun olduğu bir gün. İniş çıkışlar yaşayabileceğiniz için bugün sadece iç sesinizi dinleyin, önemli kararlar almamaya çalışın.

ASLAN BURCU - 13 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün biraz içe çekilmek, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Kendinizi duygusal ve biraz düşük enerjide hissetmeniz mümkün. Özellikle akşam saatleri spiritüel çalışmalar için çok uygun olacak.

BAŞAK BURCU - 13 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün arkadaşlarınızla vakit geçirebilir, sosyalleşebilirsiniz. Ancak iletişim kurarken dikkatli olmanız gereken bir gün, alınganlıklar ve hassasiyetlerden kaynaklı gerilimler olması mümkün.

TERAZİ BURCU - 13 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tamamlamanız gereken işler nedeniyle çalışmanız gerekebilir. İlişkilerde de gerilimler olabileceği için keyfiniz kaçabilir. Özellikle akşam saatlerini dinlenmeye ayırmak size iyi gelecek.

AKREP BURCU - 13 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geleceğe dair hayalleriniz ve umutlarınızla ilgili olarak sezgilerinizi duyabileceğiniz bir gün. Önemli adımlar atmadan önce iç sesinizi dinleyin. İlişkilerde ise gerginlikler ve hassasiyetler söz konusu olabilir.

YAY BURCU - 13 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İç dünyanıza odaklanmaktan genelde kaçıyorsunuz ancak bugün ister istemez duygularınıza kapılabilir ve bazı krizler yaşayabilirsiniz. İlişkilerde gerginlikler söz konusu olabilir. Akşam saatlerinde biraz daha iyi hissedebilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 13 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eşiniz ya da partnerinizle aranızda gerginlikler olabilir, ancak mesafe koymamaya ve sorunlardan kaçmamaya çalışın. Duygusallık ön planda olacağı için önemli kararlar almaktan kaçının.

KOVA BURCU - 13 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün evde yapmanız gereken rutin işlerinizle ilgilenirken bir yandan da sağlığınızla ilgili konular gündeminizde olabilir. İlişkinizle ilgili gerginlikler de olabileceğinden yalnız kalmak isteyebilirsiniz.

BALIK BURCU - 13 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizle ilgili duygularınız iniş çıkışlı olabilir ve bugün biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Hassas olabileceğiniz bir gün. Akşam saatleri ise yöneticiniz Neptün sizi destekleyecek, daha iyi hissedebilirsiniz.

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