14 Ağustos 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 14 Ağustos 2022 Pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 13 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 14 Ağustos Pazar için günlük burç yorumları...



14 AĞUSTOS 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 14 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün aşk, çocuk, hobi konularında sosyal çevre ya da otorite tarafından engellerle karşılaşabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı güçlendirecek fırsatlar yakalayabilirsiniz.











BOĞA BURCU - 14 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün kariyer-aile hayatınızda sorunlar ve engellerle karşılaşabilirsiniz. Ayrıca arkadaş ve sosyal çevrenizle ilgilendiğiniz bir gündesiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahatlerle ilgili fırsatlar yakalayabilirsiniz.





İKİZLER BURCU - 14 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün seyahat, eğitim konularında sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca kardeşlerle ilgili de dikkatli olmalısınız. Kariyer ve iş hayatınızla ilgilendiğiniz bir gündesiniz ve maddi olarak sizi güçlendirecek fırsatlar yakalayabilirsiniz.





YENGEÇ BURCU -14 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün maddi kaynaklar, ödeme, borçlar konusunda sorunlar içinde kalabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız. Yurt dışı, eğitim, seyahatlerle ilgilenebilir, ortak ya da partnerle uzlaşabilirsiniz.











ASLAN BURCU - 14 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün maddi kaynaklar, para konusunda hem kariyer hem de çalışma hayatınızda yanınızda çalışanların desteğini alabilirsiniz. Ayrıca partner ya da ortakla ilgili sorunlar yaşanabilir, dikkatli olmalısınız.





BAŞAK BURCU - 14 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; partner, ortak ya da yakın arkadaşınızla zaman geçirebilir beraber seyahat, eğitim, yurt dışı konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Ciddi sorunlar yaşanabilir.





TERAZİ BURCU -14 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün çalışma hayatınızla, gündelik işlerle uğraşabilirsiniz ve maddi kaynaklarınızı ve aile hayatınızı olumlu etkileyecek fırsatlar yakalayabilirsiniz. Aşk, çocuk, hobi konularında ise sorunlarla karşılaşabilirsiniz ama sorumluluklarınızı alırsanız krizi fırsata dönüştürebilirsiniz.





AKREP BURCU -14 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün aşk, hobi, çocuk, tatil konularıyla ilgilenebilir ve güzel bir gün geçirebilirsiniz. Kariyer-Ev hayatınızda ise sorunlar gerçekleşebilir.











YAY BURCU - 14 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün aile ve ev hayatınızla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Seyahat, eğitim, hukuk, yakın-uzak çevre konularında sorunlar yaşanabilir.





OĞLAK BURCU - 14 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün eğitim, seyahat, kardeşlerle ilgilenebilir ve güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Maddi kaynaklarınıza ise dikkat etmelisiniz, ödeme-gelir dengesini bozmamaya çalışın.





KOVA BURCU -14 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün maddi kaynaklarınızı olumlu etkileyecek fırsatlar yakalayabilirsiniz, kadınlardan gelecek yardımları kaçırmayın. Partner ya da ortakla ise sorunlar içinde kalabilirsiniz.





BALIK BURCU -14 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün kendinizi iyi hissediyorsunuz ve sezgileriniz oldukça güçlü. Sosyal çevre ve yakın çevrenizle güzel zaman geçirebilirsiniz. Eğitim, seyahat fırsatları yakalayabilirsiniz. Sağlık ve psikolojik konularda ise zorlanabilirsiniz ve korkularınız açığa çıkabilir.





Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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