Burcunuz bugün neler söylüyor? Duygu Demir yazdı...

Elele astroloji sayfalarında günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz... Peki 14 Mart pazar günü burçları neler bekliyor, nasıl bir hafta sonu olacak? İşte Astrolog Duygu Demir'in kaleminden 14 Mart 2021 pazar günü için günlük burç yorumları:



14 MART 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 14 MART 2021

Güne yüksek bir enerjiyle, kendinize odaklanarak başlıyorsunuz. Sağlam adımlar atarak, kendinize iyi gelecek konularda adımlar atabilirsiniz. Özgürlüğünüzün kısıtlanmasını istemeyeceksiniz.

BOĞA BURCU - 14 MART 2021

Hareketli, konuşmanın çok olduğu bir gün. Yakınlarla iletişiminizin güçlü olacak, aynı anda birçok işle ilgilenmeniz gerekecek. Dönem dönem kendi başınıza sakince kalmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 14 MART 2021

Hareketli bir gün sizi bekliyor. Enerjiniz yüksek, evlerde olsak dahi çok koşturmacanız ve aynı anda ilgilendiğiniz onca iş olabilir. Meraklı bir ruh halindesiniz.

YENGEÇ BURCU - 14 MART 2021

Aile büyükleri, yapmak istediklerinize odaklı bir gün. Hızlı ve dinamik bir enerji var, aynı anda çok fazla konu ile ilgilenmek gerekebilir. Kendinize zaman ayırmakta zorlanabilirsiniz.

ASLAN BURCU - 14 MART 2021

Bugün neşeli, umut dolusunuz. Geleceğe daha keyifle baktığınız, alternatifleri değerlendirmek istediğiniz bir enerjidesiniz. Akşamüstü 5-6 sularında geçmişe dalabilirisiniz.

BAŞAK BURCU - 14 MART 2021

Ortak kaynaklar, beraber ödemeler, hayat planı gibi konulara daha fazla odaklandığınız bir gün olacak. Akşamüstü 5-6 sularında sizi biraz yoran bir durum ya da konuşma olabilir.

TERAZİ BURCU - 14 MART 2021

İkili ilişkiler, partnerinizin tavrı tutumu veya ilişkiniz yok ise neden var / yok gibi sorulara odaklandığınız bir gün olacak. Karşı tarafın bazı tavırlara size yeterince duyarlı / sağduyulu gelmeyebilir. Özellikle akşamüstü 5-6 sularını doğru yönetmek önemli olacak.

AKREP BURCU - 14 MART 2021

Gün içinde bir çok işi aynı anda halletmeniz gerekebilir. Hızlıca el attığınız konularda bazı şeyleri tamamlamakta zorlanabilir, daha çabuk sıkıldığınızı görebilirsiniz. Akşama doğru sağlığınıza özen göstermek önemli olacak.

YAY BURCU - 14 MART 2021

Bugün sizi mutlu edecek konulara, hobilerinize, varsa flörtlere veya çocuklarınıza daha odaklısınız. Enerjiniz yüksek olacak, spor yapmak isteyebilirsiniz. Akşama doğru ilişkilerde bir pürüz çıkabilir.

OĞLAK BURCU - 14 MART 2021

Evin içinde düzen, denge oluşturmak size iyi gelecek. Çok koşturmacanız olduğunu, işleri tamamlasanız da yenileri çıkıyormuş da bitmiyormuş gibi hissedebilirsiniz. Akşama doğru geçmişi, ailenizi, anılarınızı daha fazla düşünebilirsiniz. Biraz zorlanabilirsiniz, dikkat.

KOVA BURCU - 14 MART 2021

Yakınlarla olan ilişkilerinizin, telefonlaşmanın, sosyal medya haberleşmesinin daha yoğun olduğu bir gün olacak. Bolca konuşma, görüşme yanı sıra yazma, okuma gibi zihinsel aktivitelere de odaklanabilirsiniz. Akşama doğru geçmişe daha fazla takılabilirsiniz.

BALIK BURCU - 14 MART 2021

Bugün dinamik ve yüksek enerjili bir gün. Ev içindeki ilişkiler hareketli olacak, beraber planlar yapmak isteyebilirsiniz. Ev için harcamalar yapabilir, beraber bütçe konusunda konuşabilirsiniz. Akşama doğru parasal konularda canınızı sıkan durumlar olursa sakin kalmayı tercih edin.

İLGİLİ İÇERİKLER