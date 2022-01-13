14 Ocak 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...
Merkür retrosu başlıyor! Peki merkür retrosu astrolojik açıdan size neler getirecek? Cuma günü burçlara neler bekliyor? 14 Ocak 2022 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden. İşte tüm burçlar için 14 Ocak 2022 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 14 Ocak 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 14 Ocak günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 14 Ocak Cuma için günlük burç yorumları ve merkür retrosunun burçlara etkileri...
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14 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU- 14 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevreniz ya da kardeşlerinizle iletişim halinde olabilirsiniz. Bugün başlayacak olan Merkür retrosu sosyal ilişkilerinize dikkat etmeniz gereken bir dönemi başlatıyor. Sosyal medyada da temkinli olmanızda fayda var.
BOĞA BURCU - 14 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konular gündeminizde. Riske girmemeye, önemli kararlar almamaya özen gösterin. Merkür retrosu sizi kariyer alanınızda etkileyecek. Kariyer konularında temkinli olmanız gereken bir döneme giriyorsunuz.
İKİZLER BURCU - 14 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay sizin burcunuzda ilerlerken yöneticiniz Merkür de retro hareketine başlıyor. Geleceğe dönük planlarınıza tekrar bakın, acele kararlar almayın. Yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa gecikmeler yaşayabilirsiniz.
YENGEÇ BURCU - 14 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kalabalıktan uzakta, kendinizle baş başa kalmak istediğiniz günlerdesiniz. Kafanız karışık olabilir, karar almakta acele etmeyin. Bugün başlayan Merkür retrosuyla ise parasal konularda temkinli olmanız gereken bir döneme giriyorsunuz.
ASLAN BURCU - 14 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevrenizdeki insanlarla ya da arkadaşlarınızla iletişim halinde olabilirsiniz. Geçmişte hayatınızda olmuş, sonradan uzaklaştığınız kişilerle ilgili haberler alabilirsiniz. Merkür retrosunun etkilerini de ilişki alanınızdan alıyorsunuz.
BAŞAK BURCU - 14 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizle ilgili konular gündeme gelebilir, karar alırken ya da imza atarken aceleci olmayın. Detayları her zamankinden daha iyi gözden geçirin. Bugün yöneticiniz Merkür’ün retro hareketine başlaması iş yaşamınızı etkileyecek.
TERAZİ BURCU - 14 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yurt dışı bağlantılı işler, yüksek öğrenim konuları gündeminizde olabilir. Merkür retrosunun başlamasıyla ilişki konuları gündeminize gelecek. İletişim kurmakta zorlanabilirsiniz. Eski ilişkileriniz tekrar karşınıza çıkabilir.
AKREP BURCU - 14 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Borçlar, krediler, parasal kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizde olabilir. Bugün başlayacak olan Merkür retrosu evinizle ilgili konularda aksaklıklar yaşamanıza neden olabilir. Ev aletlerinin, teknolojik aletlerin bozulması gibi sıkıntılar yaşayabilirsiniz.
YAY BURCU - 14 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinizle olan diyaloglarınıza dikkat edin, sağlıklı iletişim kurmanın önem kazandığı günlerdesiniz. Merkür retrosu sizi yakın çevrenizle ilişkilerinizde etkileyecek. İletişim problemleri yaşanabilir, eski meseleler tekrar gündem haline gelebilir.
OĞLAK BURCU - 14 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yoğun bir ajandanız olabilir; bazı toplantılar, görüşmeler yapabilirsiniz. Merkür retrosu başlıyor ve sizi para evinizden etkiliyor. Ödemelerle ilgili gecikmeler, banka işlerinizde aksaklıklar yaşayabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz.
KOVA BURCU - 14 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinizle sağlıklı iletişim kurmanın önem kazandığı günlerdesiniz. Merkür retrosu sizin burcunuzda başlıyor. Geçmişte yarım bıraktığınız projeleri tamamlama şansınız olabilir. Yeni bir işe başlamamanızda fayda var.
BALIK BURCU - 14 Ocak 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailenizle ve evinizle ilgilenmenizin gerekebileceği bir gün. Bugün başlayacak Merkür retrosunun etkilerini bilinçaltı düzeyde hissedeceksiniz. Eski anılarınız yüzeye çıkabilir, geçmişe odaklanmaya başlayabilirsiniz.
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