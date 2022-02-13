14 Şubat 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 14 Şubat 2022 Pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 14 Şubat günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 14 Şubat Pazartesi için günlük burç yorumları...

14 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU- 14 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken ailevi konular gündeminizde. Ev alım-satım ya da taşınma konularıyla ilgili bir süreçteyseniz önemli bir karar almayın. Öğleden sonra ise ilişkinize odaklısınız, partnerinizle zaman geçirebilirsiniz.

BOĞA BURCU - 14 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sabah saatlerinde iletişim kurmakla ilgili sıkıntılar yaşayabilir, kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Seyahat konularında blokajlar yaşanabilir. Öğleden sonra ise ailevi konular gündeminize gelecek.

İKİZLER BURCU - 14 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sabah saatlerinde parasal konularda önemli bir karar almaktan ya da imza atmaktan kaçının, uzun vadede zararlı çıkabilirsiniz. Öğleden sonra ise yakın çevre ilişkileriniz ön planda olacak.

YENGEÇ BURCU - 14 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Öğleye kadar Ay sizin burcunuzda olacak. Geçtiğimiz hafta sonu boyunca odaklandığınız konularla ilgili bir adım atacaksanız sabah saatlerini değerlendirin. Ardından parasal konular gündeminize geliyor.

ASLAN BURCU - 14 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün öğleden sonra Ay sizin burcunuza geçiş yapacak. Hayatınızla ilgili cesur kararlar alabileceğiniz günlere giriyorsunuz. Yeni planlar ve projeler üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 14 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sabah saatlerinde işinizle ilgili etkinliklere ya da toplantılara katılabilirsiniz. Öğleden sonra ise modunuz düşmeye başlayabilir. Mümkünse işlerinizi erken tamamlayıp akşam saatlerini dinlenmeye ayırın.

TERAZİ BURCU - 14 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Öğle saatlerine dek işinizle ilgili yoğun bir gündeminiz olabilir. İletişimde sorunlar yaşanabileceği için gerginlik oluşturabilecek durumlardan kaçınmaya çalışın. Öğleden sonra sosyal ortamlarda bulunabilirsiniz.

AKREP BURCU - 14 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Öğle saatlerinden itibaren kariyerinizle ilgili konular gündeminize gelmeye başlıyor. İşleriniz yoğunlaşabilir. Yaklaşan Dolunay da sizi bu alanda etkileyeceği için bazı kararlar vermenizin vakti geliyor olabilir.

YAY BURCU - 14 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün öğle saatlerinden itibaren yurt dışı bağlantılı işler, eğitim, ticaret ya da seyahat konularında gündemleriniz oluşabilir. Parasal konularla ilgili bir imza ya da karar süreciniz varsa temkinli olun.

OĞLAK BURCU - 14 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken partnerinizle çeşitli tartışmalar, gerginlikler yaşayabilirsiniz; özellikle sabah saatlerine dikkat. Öğleden sonra ise ortak kazançlar, yatırımlar, borç ve ödeme konularında gündemleriniz oluşabilir.

KOVA BURCU - 14 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken yoğun bir iş gündeminiz olabilir. Özellikle sabah saatlerinde sağlığınıza da dikkat edin. Öğleden sonra ise ilişkinize odaklısınız. Partnerinizle birlikte vakit geçirebilirsiniz.

BALIK BURCU - 14 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken partnerinizle çeşitli tartışmalar, gerginlikler yaşayabilirsiniz; özellikle sabah saatlerine dikkat. Öğleden sonra ise yoğun iş gündeminiz ve artan sorumluluklarınızla uğraşabilirsiniz. Sağlığınızı ihmal etmeyin.

Astrolog Sibel Süslü'yü takip etmek için: instagram.com/sibellsuslu/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

2022'NİN EN ŞANSLI BURÇLARI İÇİN VİDEOYA BAKABİLİRSİNİZ

İLGİLİ İÇERİKLER