15 Ağustos 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 15 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 15 Ağustos Pazar için günlük burç yorumları...



15 AĞUSTOS 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 15 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün kendinizi enerjik ve atak hissedebilirsiniz. Aşk, hobi, çocuk konularında ise şana bugün sizden yana olacak. Fırsatlarınızı kaçırmayın.







BOĞA BURCU - 15 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Aile ve evinizle ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Ayrıca psikolojik olarak arınabilirsiniz ve ruhsal çalışmalar yapabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukukla ilgili önemli gelişmeler gerçekleşebilir.

İKİZLER BURCU - 15 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün sosyalleşebilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Ayrıca yalnızsanız yakın çevrenizden, medyadan biri karşınıza çıkabilir. Maddi kaynaklarınızı güçlendirecek kararlar alabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU -15 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün kariyer ve iş hayatınıza odaklanabilirsiniz ve maddi kaynaklarınızı güçlendirecek fırsatlar yakalayabilirsiniz. Partner ya da ortakla beraber harekete geçebilir, güçlü kararlar alabilirsiniz.







ASLAN BURCU - 15 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz ve önemli kararlar alabilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise güçlü destekler alabilirsiniz, terfi bekliyorsanız bu hafta gerçekleşebilir.

BAŞAK BURCU - 15 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün maddi kaynaklar, borçlar, ödemelerle ilgili yeni yapılanma yapabilir ya da finansal durumunuzu daha iyi hale getirebilirsiniz. Aşk, çocuk, hobi konularında ise önemli gelişmeler gerçekleşebilir özellikle de yurt dışı, eğitim konularında önemli kararlar alabilirsiniz.

TERAZİ BURCU -15 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün partner ya da ortakla zaman geçirebilirsiniz ayrıca yalnızsanız sosyal çevrenizden biri karşınıza çıkabilir. Arkadaşlarınızla da güzel zaman geçirebilirsiniz. Maddi kaynaklar, borçlar, ödemeler, miras vergi konularda ailenizden güçlü destekler alabilirsiniz.

AKREP BURCU -15 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün çalışma hayatı, gündelik işlerle ilgilenebilirsiniz ve kariyer hayatınızda önemli destekler ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ayrıca Partner ya da ortakla beraber fikirlerinizde uzlaşabilir önemli kararlar alabilirsiniz.







YAY BURCU - 15 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün aşk, hobi, eğlence, çocuk ya da borsa konularında bugün şans sizden yana olacak. Ayrıca yurt dışı, eğitim, seyahatlerle ilgili de destekleniyorsunuz. Maddi kaynaklarınızı olumlu etkileyecek önemli kararlar alabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 15 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün aile ve ev hayatınızla ilgili önemli gelişmeler sizi bulabilir ayrıca maddi kaynaklarınızı da destekleyecek fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yatırım kararı alabilirsiniz. Aşk, hobi, çocuk gibi konularda ise güçlü adımlar atabilirsiniz ve desteklenebilirsiniz.

KOVA BURCU -15 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün kardeşler, eğitim, kısa seyahatlerle ilgilenebilirsiniz ve partner ya da ortakla güzel zaman geçirebilirsiniz. Aile ve evinizle ilgili ise güçlü kararlar alabilirsiniz ve bunun peşinden harekete geçebilirsiniz.

BALIK BURCU -15 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün maddi kaynaklarınızı genişletecek önemli şans ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ayrıca yakın çevre ve kardeşlerle ilgili güçlü kararlar alabilirsiniz. Partnerle seyahat kararı alabilirsiniz.

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