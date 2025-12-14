15 Aralık 2025 burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor?

15 Aralık 2025 Pazartesi günü astroloji burçlar için neler söylüyor? İşte 15 Aralık 2025 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumları...

15 ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 15 ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yöneticin Mars haritanın tepe noktasına geçti ve hırsını artırdı. Bu durum, otorite figürleriyle çatışmalara yol açabilir. Duygusal deneyimlerin bugün daha yoğun olabilir; hatta güçlü kişilikleri kendine çekebilirsin. Sakin ol.

BOĞA BURCU - 15 ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay bugün burcunun karşısında. Bu her ay yaklaşık iki buçuk gün olur ve bu süreçte özellikle eşin, partnerin ya da yakın bir arkadaşınla uyum ve taviz gerekir. Önümüzdeki altı hafta boyunca seyahat isteğin artacak.



İKİZLER BURCU - 15 ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atman gerekebilir. Bu bir fedakârlık değil, sorumluluk almaktır ve takdire değerdir. Önümüzdeki altı hafta miraslar ya da ortak paylaşımlar gerginlik yaratabilir.

YENGEÇ BURCU - 15 ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün karışık duygular söz konusu. Ay seni daha koruyucu, şefkatli ve sevecen yapıyor. Ancak Mars önümüzdeki altı hafta boyunca burcunun karşısında olacak ve bu da ilişkilerde gerilim yaratabilir. Sabır önemli.

ASLAN BURCU - 15 ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün çelişkili isteklerin var. Bir yandan evde dinlenmek, diğer yandan eğlenmek istiyorsun. Ancak Mars’ın Yay’dan Oğlak’a geçmesiyle birlikte iş ve sorumluluk zamanı başlıyor.

BAŞAK BURCU - 15 ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün konuşmak ve kendini ifade etmek istiyorsun. Aile konuları ve evle ilgili düzenlemeler gündemde. Mars’ın burç değiştirmesiyle önümüzdeki altı hafta boyunca kendin olma cesareti bulacaksın. Romantizm, spor ve eğlenceye yönel.

TERAZİ BURCU - 15 ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Mars önümüzdeki altı hafta boyunca haritanın alt kısmında ilerleyecek. Ev ve aileyle ilgili konularda yoğunluk artabilir. Uyum senin için önemli ama aile de öyle. Beklentilerinin bir kısmını bırakmak huzuru artıracaktır.

AKREP BURCU - 15 ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay bugün burcunda ve duygularını güçlendiriyor. Ay burcundayken işler genelde yolunda gider. Mars ise önümüzdeki altı hafta boyunca iletişim alanını hareketlendiriyor; fikirlerinle daha çok özdeşleşeceksin.

YAY BURCU - 15 ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güneş, Merkür ve Venüs burcunda! Ancak bugün biraz geri planda kalmak ve yalnızlıktan keyif almak istiyorsun. Mars, önümüzdeki altı hafta boyunca para alanında olacak; harcamaların artabilir.

OĞLAK BURCU - 15ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşte bu! Mars, Ocak/Şubat 2024’ten beri ilk kez burcuna giriyor. Önümüzdeki altı hafta yüksek enerji ve yoğun çalışma dönemi olacak. Kendi çıkarlarını savunacak ve daha atak olacaksın.



KOVA BURCU - 15 ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün insanlar seni fark ediyor. Bazıları özel hayatınla ilgili detaylar biliyor olabilir. Sosyal ve popüler bir dönemdesin; ancak herkesin niyeti iyi olmayabilir. Dikkatli ol.

BALIK BURCU - 15 ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU