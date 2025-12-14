15 Aralık 2025 burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor?
15 Aralık 2025 Pazartesi günü burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumları...15 Aralık'ta aşk, para, sağlık ne durumda?
Elele Online
15 ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
KOÇ BURCU - 15 ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yöneticin Mars haritanın tepe noktasına geçti ve hırsını artırdı. Bu durum, otorite figürleriyle çatışmalara yol açabilir. Duygusal deneyimlerin bugün daha yoğun olabilir; hatta güçlü kişilikleri kendine çekebilirsin. Sakin ol.
BOĞA BURCU - 15 ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay bugün burcunun karşısında. Bu her ay yaklaşık iki buçuk gün olur ve bu süreçte özellikle eşin, partnerin ya da yakın bir arkadaşınla uyum ve taviz gerekir. Önümüzdeki altı hafta boyunca seyahat isteğin artacak.
İKİZLER BURCU - 15 ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atman gerekebilir. Bu bir fedakârlık değil, sorumluluk almaktır ve takdire değerdir. Önümüzdeki altı hafta miraslar ya da ortak paylaşımlar gerginlik yaratabilir.
YENGEÇ BURCU - 15 ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün karışık duygular söz konusu. Ay seni daha koruyucu, şefkatli ve sevecen yapıyor. Ancak Mars önümüzdeki altı hafta boyunca burcunun karşısında olacak ve bu da ilişkilerde gerilim yaratabilir. Sabır önemli.
ASLAN BURCU - 15 ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün çelişkili isteklerin var. Bir yandan evde dinlenmek, diğer yandan eğlenmek istiyorsun. Ancak Mars’ın Yay’dan Oğlak’a geçmesiyle birlikte iş ve sorumluluk zamanı başlıyor.
BAŞAK BURCU - 15 ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün konuşmak ve kendini ifade etmek istiyorsun. Aile konuları ve evle ilgili düzenlemeler gündemde. Mars’ın burç değiştirmesiyle önümüzdeki altı hafta boyunca kendin olma cesareti bulacaksın. Romantizm, spor ve eğlenceye yönel.
TERAZİ BURCU - 15 ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Mars önümüzdeki altı hafta boyunca haritanın alt kısmında ilerleyecek. Ev ve aileyle ilgili konularda yoğunluk artabilir. Uyum senin için önemli ama aile de öyle. Beklentilerinin bir kısmını bırakmak huzuru artıracaktır.
AKREP BURCU - 15 ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay bugün burcunda ve duygularını güçlendiriyor. Ay burcundayken işler genelde yolunda gider. Mars ise önümüzdeki altı hafta boyunca iletişim alanını hareketlendiriyor; fikirlerinle daha çok özdeşleşeceksin.
YAY BURCU - 15 ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Güneş, Merkür ve Venüs burcunda! Ancak bugün biraz geri planda kalmak ve yalnızlıktan keyif almak istiyorsun. Mars, önümüzdeki altı hafta boyunca para alanında olacak; harcamaların artabilir.
OĞLAK BURCU - 15ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşte bu! Mars, Ocak/Şubat 2024’ten beri ilk kez burcuna giriyor. Önümüzdeki altı hafta yüksek enerji ve yoğun çalışma dönemi olacak. Kendi çıkarlarını savunacak ve daha atak olacaksın.
KOVA BURCU - 15 ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün insanlar seni fark ediyor. Bazıları özel hayatınla ilgili detaylar biliyor olabilir. Sosyal ve popüler bir dönemdesin; ancak herkesin niyeti iyi olmayabilir. Dikkatli ol.
BALIK BURCU - 15 ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün bulunduğun yerden uzaklaşmak ya da en azından çevreni keşfetmek istiyorsun. Önümüzdeki altı hafta hedef belirlemek ve bu hedeflerin peşinden gitmek için son iki yılın en iyi zamanı. Fiziksel aktiviteler ve rekabetçi sporlar faydalı olacak.