15 Ekim 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 15 Ekim 2022 Cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 15 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 15 Ekim Cumartesi için günlük burç yorumları...

15 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 15 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün saat 07.10-19:10’a kadar ay boşlukta olacak. Ay boşlukta zamanlarında yepyeni bir işe başlanılması tavsiye edilmez. Çünkü sonuçsuz ve belirsiz kalır. Bu zamanları eski işleri toparlama, düzenleme, dinlenme, boş işlerle uğraşmak için kullanabilirsiniz. Başlanılan işler ise askıda kalacaktır. Dikkatli olunması gerekir. Saat 19:10’dan sonra Ay Yengeç burcuna geçiyor. Saat 19:10’dan sonra; aile ve evinizle ilgilenebilirsiniz. Aile içinde duygularınızı ifade ederken durumları abartabilirsiniz.



BOĞA BURCU - 15 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün saat 07.10-19:10’a kadar ay boşlukta olacak. Ay boşlukta zamanlarında yepyeni bir işe başlanılması tavsiye edilmez. Çünkü sonuçsuz ve belirsiz kalır. Bu zamanları eski işleri toparlama, düzenleme, dinlenme, boş işlerle uğraşmak için kullanabilirsiniz. Başlanılan işler ise askıda kalacaktır. Dikkatli olunması gerekir. Saat 19:10’dan sonra Ay Yengeç burcuna geçiyor. Saat 19:10’dan sonra; yakın çevre ve kardeşlerle ilgilenebilirsiniz. Eğitim, seyahat konuları ön plana çıkabilir.







İKİZLER BURCU - 15 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün saat 07.10-19:10’a kadar ay boşlukta olacak. Ay boşlukta zamanlarında yepyeni bir işe başlanılması tavsiye edilmez. Çünkü sonuçsuz ve belirsiz kalır. Bu zamanları eski işleri toparlama, düzenleme, dinlenme, boş işlerle uğraşmak için kullanabilirsiniz. Başlanılan işler ise askıda kalacaktır. Dikkatli olunması gerekir. Saat 19:10’dan sonra Ay Yengeç burcuna geçiyor. Saat 19:10’dan sonra; maddi kaynaklar, para konularıyla ilgilenebilirsiniz. Kadınlardan yardım görebilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir.

YENGEÇ BURCU -15 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün saat 07.10-19:10’a kadar ay boşlukta olacak. Ay boşlukta zamanlarında yepyeni bir işe başlanılması tavsiye edilmez. Çünkü sonuçsuz ve belirsiz kalır. Bu zamanları eski işleri toparlama, düzenleme, dinlenme, boş işlerle uğraşmak için kullanabilirsiniz. Başlanılan işler ise askıda kalacaktır. Dikkatli olunması gerekir. Saat 19:10’dan sonra Ay Yengeç burcuna geçiyor. Saat 19:10’dan sonra; kendinizi iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Duygularınızı rahatlıkla ifade edebileceksiniz. Ama aşırı iyi niyetli davranıp, fazla fedakar olabilirsiniz. Kariyer hayatınızdaki kişilerle çatışabilirsiniz.







ASLAN BURCU - 15 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün saat 07.10-19:10’a kadar ay boşlukta olacak. Ay boşlukta zamanlarında yepyeni bir işe başlanılması tavsiye edilmez. Çünkü sonuçsuz ve belirsiz kalır. Bu zamanları eski işleri toparlama, düzenleme, dinlenme, boş işlerle uğraşmak için kullanabilirsiniz. Başlanılan işler ise askıda kalacaktır. Dikkatli olunması gerekir. Saat 19:10’dan sonra Ay Yengeç burcuna geçiyor. Saat 19:10’dan sonra; içe çekilebilir, yalnız hissedebilirsiniz. Kendinize zaman ayırabilirsiniz. Eğitim, seyahat, hukuk konularında sorunlar gerçekleşebilir.

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BAŞAK BURCU - 15 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün saat 07.10-19:10’a kadar ay boşlukta olacak. Ay boşlukta zamanlarında yepyeni bir işe başlanılması tavsiye edilmez. Çünkü sonuçsuz ve belirsiz kalır. Bu zamanları eski işleri toparlama, düzenleme, dinlenme, boş işlerle uğraşmak için kullanabilirsiniz. Başlanılan işler ise askıda kalacaktır. Dikkatli olunması gerekir. Saat 19:10’dan sonra Ay Yengeç burcuna geçiyor. Saat 19:10’dan sonra; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Sosyalleşirken çok para harcayabilirsiniz.







TERAZİ BURCU -15 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün saat 07.10-19:10’a kadar ay boşlukta olacak. Ay boşlukta zamanlarında yepyeni bir işe başlanılması tavsiye edilmez. Çünkü sonuçsuz ve belirsiz kalır. Bu zamanları eski işleri toparlama, düzenleme, dinlenme, boş işlerle uğraşmak için kullanabilirsiniz. Başlanılan işler ise askıda kalacaktır. Dikkatli olunması gerekir. Saat 19:10’dan sonra Ay Yengeç burcuna geçiyor. Saat 19:10’dan sonra; iş ve aile hayatınız ön plana çıkabilir. Partner ya da ortağınızla ilgili bazı durumları abartabilirsiniz. Ayrıca çok iyi niyetli davranabilirsiniz.

AKREP BURCU -15 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün saat 07.10-19:10’a kadar ay boşlukta olacak. Ay boşlukta zamanlarında yepyeni bir işe başlanılması tavsiye edilmez. Çünkü sonuçsuz ve belirsiz kalır. Bu zamanları eski işleri toparlama, düzenleme, dinlenme, boş işlerle uğraşmak için kullanabilirsiniz. Başlanılan işler ise askıda kalacaktır. Dikkatli olunması gerekir. Saat 19:10’dan sonra Ay Yengeç burcuna geçiyor. Saat 19:10’dan sonra; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları ön plana çıkabilir. Sağlığınıza da dikkat etmelisiniz.

YAY BURCU - 15 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün saat 07.10-19:10’a kadar ay boşlukta olacak. Ay boşlukta zamanlarında yepyeni bir işe başlanılması tavsiye edilmez. Çünkü sonuçsuz ve belirsiz kalır. Bu zamanları eski işleri toparlama, düzenleme, dinlenme, boş işlerle uğraşmak için kullanabilirsiniz. Başlanılan işler ise askıda kalacaktır. Dikkatli olunması gerekir. Saat 19:10’dan sonra Ay Yengeç burcuna geçiyor. Saat 19:10’dan sonra; okültizm, para, cinsellik konularıyla ilgilenebilirsiniz. Aşk, çocuk, tatil, borsayla ilgili harcamalarınız artabilir.

OĞLAK BURCU - 15 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün saat 07.10-19:10’a kadar ay boşlukta olacak. Ay boşlukta zamanlarında yepyeni bir işe başlanılması tavsiye edilmez. Çünkü sonuçsuz ve belirsiz kalır. Bu zamanları eski işleri toparlama, düzenleme, dinlenme, boş işlerle uğraşmak için kullanabilirsiniz. Başlanılan işler ise askıda kalacaktır. Dikkatli olunması gerekir. Saat 19:10’dan sonra Ay Yengeç burcuna geçiyor. Saat 19:10’dan sonra; partner, yakın arkadaş ya da ortağınızla zaman geçirebilirsiniz. Aile içinde ise bazı durumları abartabilirsiniz.

KOVA BURCU- 15 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün saat 07.10-19:10’a kadar ay boşlukta olacak. Ay boşlukta zamanlarında yepyeni bir işe başlanılması tavsiye edilmez. Çünkü sonuçsuz ve belirsiz kalır. Bu zamanları eski işleri toparlama, düzenleme, dinlenme, boş işlerle uğraşmak için kullanabilirsiniz. Başlanılan işler ise askıda kalacaktır. Dikkatli olunması gerekir. Saat 19:10’dan sonra Ay Yengeç burcuna geçiyor. Saat 19:10’dan sonra; gündelik işlerle uğraşabilirsiniz. Evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki yanınızda çalışanlar gündeminize gelebilir. İletişimde durumlar abartabilirsiniz.

BALIK BURCU -15 EKİM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün saat 07.10-19:10’a kadar ay boşlukta olacak. Ay boşlukta zamanlarında yepyeni bir işe başlanılması tavsiye edilmez. Çünkü sonuçsuz ve belirsiz kalır. Bu zamanları eski işleri toparlama, düzenleme, dinlenme, boş işlerle uğraşmak için kullanabilirsiniz. Başlanılan işler ise askıda kalacaktır. Dikkatli olunması gerekir. Saat 19:10’dan sonra Ay Yengeç burcuna geçiyor. Saat 19:10’dan sonra; aşk, çocuk, eğlence, tatil konuları ön plana çıkabilir. Bu konulardan dolayı harcamalarınız artabilir.

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