15 Eylül 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 15 Eylül 2022 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 15 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 15 Eylül Perşembe için günlük burç yorumları...

15 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU- 15 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili koç; bugün maddi konulardaki ani gelişmelerle güne başlıyorsunuz. Sosyal çevrenizden dolayı para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki olumlu gelişmelerle de maddi kazançlarınızda artış sağlama fırsatı yakalayabilirsiniz.

Ay bugün 15:58’den 12:16’ya kadar ise boşlukta olacak. Bu zamanı işlerinizi tamamlayarak, sosyal aktivitelerle, deşarj olmak için değerlendirebilirsiniz. Yeni bir başlangıç sonuçsuz kalacaktır.

Boğa burcu - 15 Eylül 2022 günlük burç yorumu

Sevgili Boğa; bugün ani fevri tutumlarınızdan dolayı kariyer hayatınızda sorunlar yaşayabilirsiniz, otoriteyle uzlaşmakta zorlanabilirsiniz. Aşk, çocuk, hobi, tatille ilgili ise güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ayrıca yurt dışı, eğitim, seyahat, hukukla ilgili de güçlü destekler sizinle olacak.

Ay bugün 15:58’den 12:16’ya kadar ise boşlukta olacak. Bu zamanı işlerinizi tamamlayarak, sosyal aktivitelerle, deşarj olmak için değerlendirebilirsiniz. Yeni bir başlangıç sonuçsuz kalacaktır.







İKİZLER BURCU - 15 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili ikizler; bugün içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukukla ilgili otoriteden engel görebilirsiniz ve işleriniz aksayabilir. Ev, aile, gayrimenkul, toprak alımla ilgili ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

Ay bugün 15:58’den 12:16’ya kadar ise boşlukta olacak. Bu zamanı işlerinizi tamamlayarak, sosyal aktivitelerle, deşarj olmak için değerlendirebilirsiniz. Yeni bir başlangıç sonuçsuz kalacaktır.

YENGEÇ BURCU -15 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün sosyal çevre ve arkadaşlarınızla ilgili şok olacağınız gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ayrıca maddi kaynaklarınızla ilgili önemli kararlar vermenizi önermiyorum yoksa para kaybı gerçekleşebilir. Giden para yerine gelmeyebilir. Eğitim, seyahat konusunda ise fırsatlar sizinle olacak. Kardeşler ve yakın çevrenizle ortak kararlar alabilirsiniz.

Ay bugün 15:58’den 12:16’ya kadar ise boşlukta olacak. Bu zamanı işlerinizi tamamlayarak, sosyal aktivitelerle, deşarj olmak için değerlendirebilirsiniz. Yeni bir başlangıç sonuçsuz kalacaktır.







ASLAN BURCU - 15 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün kariyer ve iş hayatınızda ani beklenmedik değişimler gerçekleşebilir ve sizi zorlayabilir. Partner ya da ortakla bugün tartışma içinde kalabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız. Maddi kaynaklarınızı arttıracak şanslar da elde edeceksiniz.

Ay bugün 15:58’den 12:16’ya kadar ise boşlukta olacak. Bu zamanı işlerinizi tamamlayarak, sosyal aktivitelerle, deşarj olmak için değerlendirebilirsiniz. Yeni bir başlangıç sonuçsuz kalacaktır.

BAŞAK BURCU - 15 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukukla ilgili ani beklenmedik kararlar alabilirsiniz. Ama sağlık konusunda ve çalışma hayatınızdaki otoritelerden engel görebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Kendinizi doğru ifade edebildiğiniz bir gündesiniz ve aşk konusunda da şanslısınız.

Ay bugün 15:58’den 12:16’ya kadar ise boşlukta olacak. Bu zamanı işlerinizi tamamlayarak, sosyal aktivitelerle, deşarj olmak için değerlendirebilirsiniz. Yeni bir başlangıç sonuçsuz kalacaktır.







TERAZİ BURCU -15 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün maddi kaynaklar, ödemelerle ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Çocuk, hobi, tatilden dolayı ani para çıkışları gerçekleşebilir. Manevi açıdan ise şifalanma fırsatınız var, ruhsal çalışmalar yapmak bugün size iyi gelecektir. Ayrıca gizli düşmanlarınızdan bile destek alabileceksiniz. Ev ve ailenizle ilgili de önemli kararlar alabilirsiniz.

Ay bugün 15:58’den 12:16’ya kadar ise boşlukta olacak. Bu zamanı işlerinizi tamamlayarak, sosyal aktivitelerle, deşarj olmak için değerlendirebilirsiniz. Yeni bir başlangıç sonuçsuz kalacaktır.

AKREP BURCU -15 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün partner, ortak ya da yakın arkadaşınızla ilgili ani gelişmeler sizi şaşırtabilir. Partner ya da ortakla beraber sosyalleşebilir, güzel bir gün geçirebilirsiniz. Aile ve evinizle ilgili sorumluluklarda sorunlar çıkabilir. Ani ev-alım sayım gerçekleşebilir. Yakın çevrenizin desteği ise sizinle olacak.

Ay bugün 15:58’den 12:16’ya kadar ise boşlukta olacak. Bu zamanı işlerinizi tamamlayarak, sosyal aktivitelerle, deşarj olmak için değerlendirebilirsiniz. Yeni bir başlangıç sonuçsuz kalacaktır.

YAY BURCU - 15 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün çalışma hayatı, yanınızda çalışanlarla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. İletişim sorunlar gerçekleşebilir. Sözleşme ya da anlaşmalarda sorunlar gerçekleşebilir. Otoriteden engel görebilirsiniz. Ama kariyer hayatınızda çalışmanızla fırsatlar ve şans sizinle olacak. Maddi anlamda da güçlü kazançlar elde edebilirsiniz.

Ay bugün 15:58’den 12:16’ya kadar ise boşlukta olacak. Bu zamanı işlerinizi tamamlayarak, sosyal aktivitelerle, deşarj olmak için değerlendirebilirsiniz. Yeni bir başlangıç sonuçsuz kalacaktır.

OĞLAK BURCU - 15 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün aşk, çocuk, hobi, sanat, tatil gibi konularda ani şans ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz ama çok harcama yapmak zorunda kalabilirsiniz. Eğitim, yurt dışı, hukuk konularında ise şans sizden yana olacak.

Ay bugün 15:58’den 12:16’ya kadar ise boşlukta olacak. Bu zamanı işlerinizi tamamlayarak, sosyal aktivitelerle, deşarj olmak için değerlendirebilirsiniz. Yeni bir başlangıç sonuçsuz kalacaktır.

KOVA BURCU- 15 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün ev ve aile konularınız ön planda ve aile içinde ani beklenmedik sorunlar gerçekleşebilir. Ayrıca aile içinde soğukluk gibi sorunlar da gerçekleşebilir. Ama kazançlarınızla ilgili, yatırımlarda avantaj sizinle olacak.

Ay bugün 15:58’den 12:16’ya kadar ise boşlukta olacak. Bu zamanı işlerinizi tamamlayarak, sosyal aktivitelerle, deşarj olmak için değerlendirebilirsiniz. Yeni bir başlangıç sonuçsuz kalacaktır.

BALIK BURCU -15 EYLÜL 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün eğitim, seyahat, iletişim konuları ön plana çıkıyor ve ani beklenmedik kararlar alabilirsiniz. Kardeşlerle iletişimde sorunlar çıkabilir. Trafikte ise dikkatli olmalısınız. Partner ya da ortakla beraber kararlar alabilirsiniz. Beraber seyahat edebilir, eğitim alabilirsiniz. Ayrıca ortakla yeni bir sözleşme de imzalayabilirsiniz.

Ay bugün 15:58’den 12:16’ya kadar ise boşlukta olacak. Bu zamanı işlerinizi tamamlayarak, sosyal aktivitelerle, deşarj olmak için değerlendirebilirsiniz. Yeni bir başlangıç sonuçsuz kalacaktır.

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