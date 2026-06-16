15 gün sürecek İkizler yeniayı gerçekleşti: İşte en çok etkilenecek burçlar
Astrolojide Yeniay dönemleri, hayatlarımıza yeni sayfalar açmak, taze tohumlar ekmek ve radikal başlangıçlar yapmak için evrenin bize sunduğu en güçlü fırsat pencereleridir. Hele ki bu başlangıç zekayı, iletişimi, adaptasyon yeteneğini ve hızı temsil eden İkizler burcunda olunca, önümüzdeki 15 gün boyunca hayatlarımızın jet hızıyla vites büyüttüğüne şahit olacağız...
Astrolojide Yeniay dönemleri, hayatlarımıza yeni sayfalar açmak, taze tohumlar ekmek ve radikal başlangıçlar yapmak için evrenin bize sunduğu en güçlü fırsat pencereleridir. Hele ki bu başlangıç zekayı, iletişimi, adaptasyon yeteneğini ve hızı temsil eden İkizler burcunda olunca, önümüzdeki 15 gün boyunca hayatlarımızın jet hızıyla vites büyüttüğüne şahit olacağız.
Peki, gökyüzündeki bu büyük zihinsel devrimden en çok hangi burçlar etkilenecek? Kartların yeniden dağıtıldığı bu süreçte kimler hayatını baştan yazacak? İşte İkizler Yeniayının başrolleri...
İKİZLER & YÜKSELEN İKİZLER
Spot Işıkları Altında Kendi Devrimini Yapıyor
Yeniay sizin burcunuzda, tam da birinci evinizde gerçekleşti sevgili İkizler! Bu yüzden hiç şüphesiz bu dönemin mutlak başrolü sizsiniz. Son dönemde üzerinizde hissettiğiniz o kararsızlık, zihinsel yorgunluk ve "ne yapacağını bilememe" hissi geride kalıyor.
Neler Bekliyor? Hayatınızı, dış görünüşünüzü, ilişkilerinizi ve geleceğe dair hedeflerinizi tamamen tazeleyeceğiniz 15 günlük bir süreç başladı. Önemli kararlar alabilir, yeni bir eğitime başlayabilir ya da hayatınızda uzun süredir yer işgal eden bir döngüyü tamamen bitirebilirsiniz.
Yeniay Mottosu: "Ben kimim ve ne istiyorum? Artık sahne benim!"
YAY & YÜKSELEN YAY
İlişkilerde Söz Düelloları ve Netlik Zamanı
Yeniay sizin tam karşıt evinizde, yani evlilik, ortaklık ve ikili ilişkiler alanınızda gerçekleşiyor. Bu süreçte partnerinizle, eşinizle ya da iş ortaklarınızla olan iletişim trafiğiniz tavan yapacak.
Neler Bekliyor? Karşı tarafın hayat tarzı, öncelikleri ya da mesleğiyle ilgili durumlar sizin ilişki vizyonunuzla uyuşuyor mu? Yeniay size bunu çok net sorgulatacak. Eğer karşınızdaki kişi sürekli hareket halindeyse, hayat tarzı sizin stabilite ve güven arayışınıza ters düşüyorsa, bahaneleri bir kenara bırakıp onunla çok net, dobra ve açık bir konuşma yapacaksınız. Ayrılık ya da tamamıyla ciddiyete binme kararları bu dönemde hızla alınır.
Yeniay Mottosu: "Bahanelere yer yok, ilişkide dürüstlük ve netlik istiyorum."