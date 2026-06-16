15 gün sürecek İkizler yeniayı gerçekleşti: İşte en çok etkilenecek burçlar

İKİZLER & YÜKSELEN İKİZLER

Spot Işıkları Altında Kendi Devrimini Yapıyor

Yeniay sizin burcunuzda, tam da birinci evinizde gerçekleşti sevgili İkizler! Bu yüzden hiç şüphesiz bu dönemin mutlak başrolü sizsiniz. Son dönemde üzerinizde hissettiğiniz o kararsızlık, zihinsel yorgunluk ve "ne yapacağını bilememe" hissi geride kalıyor.

Neler Bekliyor? Hayatınızı, dış görünüşünüzü, ilişkilerinizi ve geleceğe dair hedeflerinizi tamamen tazeleyeceğiniz 15 günlük bir süreç başladı. Önemli kararlar alabilir, yeni bir eğitime başlayabilir ya da hayatınızda uzun süredir yer işgal eden bir döngüyü tamamen bitirebilirsiniz.

Yeniay Mottosu: "Ben kimim ve ne istiyorum? Artık sahne benim!"