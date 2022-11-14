15 Kasım 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 15 Kasım 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 15 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 15 Kasım Salı için günlük burç yorumları...

15 Kasım 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 15 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün aşk, çocuk, eğlence, tatil konuları ön plana çıkabilir. Sosyal çevre ya da otoritelerle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Ani para çıkışları meydana gelebilir.



BOĞA BURCU - 15 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün aile ve ev hayatınız ön plana çıkabilir. Kariyer hayatınızdaki otoritelerle çatışma yaşanabilir. Sorumluluklarına dikkat etmelisiniz. Ayrıca ani fevri tutumlar gösterebilirsiniz.







İKİZLER BURCU - 15 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konusunda otoritelerden kaynaklı bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Fikir-inanç çatışmaları yaşanabilir. Yolculuklarda engellerle karşılaşabilirsiniz. Ani haberler gündeminize gelebilir.

YENGEÇ BURCU - 15 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün para ve kazançlar ön plana çıkabilir. Vergi, ödemeler, borçlar, finans konularında sorunlar gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizden dolayı ani para çıkışları gerçekleşebilir.







ASLAN BURCU -15 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün Duygusal olarak iyi hissedebilişiniz. Atak ve girişimci olabilirsiniz. Fiziksel değişim, kişisel bakım yapabilirsiniz. Partner ya da ortakla anlaşmazlıklar ben-sen tartışmaları gerçekleşebilir. İş hayatınızda ani durumlar yaşanabilir.

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BAŞAK BURCU -15 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilir. Ruhsal çalışmalar yapabilirsiniz. Eklem, diz, kalp, sırt, diş rahatsızlıkları yaşanabilir. Gizli kadın düşmanlarınıza dikkat etmelisiniz. Çalışma hayatında otoriteyle sorunlar gerçekleşebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukukla ilgili bazı aksilikler meydana gelebilir.







TERAZİ BURCU -15 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Aşk, çocuk, sanat, hobi, borsa da bugün bazı sorunlar gerçekleşebilir. Ani para çıkışları gerçekleşebilir. Ani rahatsızlıklara da dikkat etmelisiniz.

AKREP BURCU -15 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir. Aile-kariyer dengesini kurmakta zorlanabilirsiniz. Aile içi sorumluluklar sizi kariyer hayatınızda hata yapmaya sürükleyebilir. Ayrıca ailenizdeki otoritelerle anlaşmazlık meydana gelebilir. Partnerle ya da ortağınızla ani krizler içinde kalabilirsiniz.

YAY BURCU - 15 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, uzak akrabalar, hukuk konuları ön plana çıkabilir. Eğitim, seyahat, kardeş, yakın çevrenizle sorunlar ve anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. Çalışma hayatı, sağlık, evcil hayvanınızla ilgili ani sorun meydana gelebilir.

OĞLAK BURCU - 15 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün okültizm, sağlık, cinsellik, para konuları ön plana çıkabilir. Harcamalarınız artabilir. Borç, vergi, ödemeler gündeminize gelebilir. Aşk konusunda ani sorunlara dikkat etmelisiniz. Aşk, çocuk, eğlence, tatil ya da borsadan dolayı para çıkışları gerçekleşebilir.

KOVA BURCU- 15 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün partner ya da ortakla güzel zaman geçirebilirsiniz. Akşam saatlerinde partnerle duygusal alış-verişte zorlanmalar meydana gelebilir. Aile ve evinizle içinde beklenmedik durumlar gerçekleşebilir.

BALIK BURCU -15 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün çalışma hayatı, gündelik uğraşlar, sağlık konuları, evcil hayvanlarınız ön plana çıkabilir. Otoritelerle sorun yaşayabilirsiniz. Sağlığınıza da dikkat etmelisiniz. Kardeşler, eğitim, seyahat, yakın çevrenizle ani durumlar yaşanabilir.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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