15 Mart 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 15 Mart 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 15 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 15 Mart Salı için günlük burç yorumları...



15 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 15 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk ve ilişki konuları odak noktanızda olacak. İlişkiniz için sorumluluk üstlenmeniz gerekebilir ancak bunu ne kadar yapabileceğinizle ilgili kendinizle yüzleşmeniz gerekebilir. Bazı konuları zamana bırakmaya ihtiyacınız olabilir.

BOĞA BURCU - 15 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün aileniz ve evinizle ilgili sorumluluklarınız gündeme gelebilir. Aile içinde oluşabilecek ani gerginlikler, evle ilgili atacağınız adımlarda blokajlar söz konusu olabilir. Bazı konuları zamana bırakmaya çalışın.

İKİZLER BURCU - 15 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle iletişiminiz, yapmanız gereken konuşmalar, toplantı ya da telefon görüşmeleriniz odak noktanızda olabilir. İletişim kurarken ben dilinden uzak durmalısınız.

YENGEÇ BURCU - 15 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konular halen odak noktanızda olabilir. Beklenmedik harcamalar yapmanız gerekebilir. Özellikle keyfi harcamalar konusunda biraz daha temkinli olmanızda yarar var.

ASLAN BURCU - 15 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Kendi merkezinize dönmüş, hedeflerinize ve planlarınıza odaklanmış olabilirsiniz. Bugün dış görünüm değişiklikleri yapmak için de uygun olacak.

BAŞAK BURCU -15 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde biraz içedönük olabilir, çevrenizden uzaklaşarak iç dünyanıza odaklanmak isteyebilirsiniz. Sizin burcunuzda gerçekleşecek olan Dolunay öncesi bu içe dönüş sizin için önem taşıyor.

TERAZİ BURCU - 15 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal hayatta aktif olabilir, arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. İnsanlarla aranızda sorunlar olmasından hoşlanmıyor ve hemen çözmek istiyorsunuz ancak bazı konuları zamana bırakmanız daha iyi olabilir.

AKREP BURCU - 14 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iş gündeminiz yoğun olabilir, stresli ve gergin hissedebilirsiniz. Gökyüzündeki yoğun su enerjisinden bir su burcu olarak etkileniyorsunuz. Biraz keyif aldığınız konularla uğraşmayı ve rahatlamayı deneyin.

YAY BURCU - 15 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gelecek planlarınıza, umut ve hayallerinize odaklı olabilirsiniz. Ancak içten içe bir huzursuzluk duyuyor olmanız mümkün. Bazı kararlarınızla ilgili olarak sonuç almak için zamana ihtiyacınız olabilir.

OĞLAK BURCU - 15 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak parasal kaynaklar, borçlar ya da ödemeler gibi konularda gündemleriniz olabilir. Sizi huzursuz edecek gelişmeler yaşayabilirsiniz, ancak gökyüzü her şeyi kontrol edemeyeceğinizi size hatırlatıyor.

KOVA BURCU - 15 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evlilik ya da ilişki konularına odaklısınız. İlişkiniz için sorumluluk üstlenmeniz gerekebilir ancak buna ne kadar hazır olduğunuzla ilgili kendinizle yüzleşmek durumundasınız. Bazı konuları zamana bırakmaya ihtiyacınız olabilir.

BALIK BURCU -15 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Rutin görevleriniz ve yapmanız gereken işlerle uğraşabilirsiniz. Fazlaca iş yükünüz olabilir; yorgun düşebilirsiniz. Sorumluluklarınızın bir kısmını bırakıp rahatlamaya ihtiyacınız var. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutun.

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